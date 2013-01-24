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Блендер и соковыжималка

HR1842
Общая оценка / 5
  • Моментальное приготовление домашних напитков Моментальное приготовление домашних напитков Моментальное приготовление домашних напитков
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    Блендер и соковыжималка

    HR1842
    Общая оценка / 5

    Моментальное приготовление домашних напитков

    Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с 2 скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей, фильтром для фруктов и кувшином емкостью 1,5 л. Узнать обо всех преимуществах

    Блендер и соковыжималка

    Моментальное приготовление домашних напитков

    Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с 2 скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей, фильтром для фруктов и кувшином емкостью 1,5 л. Узнать обо всех преимуществах

    Моментальное приготовление домашних напитков

    Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с 2 скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей, фильтром для фруктов и кувшином емкостью 1,5 л. Узнать обо всех преимуществах

    Блендер и соковыжималка

    Моментальное приготовление домашних напитков

    Блендер и соковыжималка мощностью 300 Вт с 2 скоростями и импульсным режимом, функцией быстрой очистки, съемным блоком ножей, фильтром для фруктов и кувшином емкостью 1,5 л. Узнать обо всех преимуществах

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      Моментальное приготовление домашних напитков

      Приготовление полезных соков и коктейлей

      • 300 Вт
      • Блендер 1,5 л
      • с фильтром
      Соковыжималка и блендер в одном

      Соковыжималка и блендер в одном

      Можно с легкостью приготовить сок или коктейль.

      2 скоростных режима и импульсный режим

      2 скоростных режима и импульсный режим

      Быстрая установка и очистка.

      Фильтр для очистки сока

      Фильтр для очистки сока

      Для приготовления соевого молока и фруктовых соков в блендере.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин блендера
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Фильтр
        Да
        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с оранжевыми вставками
        Материал корпуса и фиксаторов
        PP
        Материал крышки
        SAN
        Материал толкателя
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        2
        Ножки на присосках
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        300  Вт
        Напряжение
        220—240  В

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