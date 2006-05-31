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  • Свежий сок всего за несколько секунд Свежий сок всего за несколько секунд Свежий сок всего за несколько секунд

    Viva Collection Соковыжималка

    HR1851/00

    Свежий сок всего за несколько секунд

    С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям.

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Свежий сок всего за несколько секунд

    Компактная соковыжималка для удобства хранения

    • 500 Вт
    • 1,5 л
    • Стандартная камера подачи
    2 скорости для мягких и твердых фруктов

    2 скорости для мягких и твердых фруктов

    Выжимайте сок из твердых или мягких фруктов и овощей, используя две различные скорости

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Буклет с 10 рецептами вкусных соков

    Буклет с 10 рецептами вкусных соков

    Больше сока засчет мелкоячеистого фильтра

    Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.

    Мощный мотор

    Быстрый отжим сока благодаря мощному мотору.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Цвет
      Яркий белый с желтыми вставками
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал крышки и контейнера для пюре
      SAN

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      500  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      1,5  l

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      Да
      Фиксаторы
      Да
      Ножки на присосках
      Да

    Badge-D2C

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