HR1851/00
Свежий сок всего за несколько секунд
С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям.Узнать обо всех преимуществах
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Выжимайте сок из твердых или мягких фруктов и овощей, используя две различные скорости
Уникальный стальной микрофильтр выжимает до последней капли, давая больше сока.
Быстрый отжим сока благодаря мощному мотору.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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