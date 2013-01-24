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Viva Collection

Соковыжималка

HR1851/00
Общая оценка / 5
  • Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1851/00
    Общая оценка / 5

    Свежий сок за считанные секунды

    С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Соковыжималка

    Свежий сок за считанные секунды

    С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах

    Свежий сок за считанные секунды

    С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Соковыжималка

    Свежий сок за считанные секунды

    С помощью этой соковыжималки Philips HR1851/00 можно просто приготовить восхитительный свежий сок из твердых и мягких фруктов и овощей благодаря мотору мощностью 500 Вт и двум скоростям. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежий сок за считанные секунды

      Удобство хранения соковыжималки благодаря компактному размеру

      • 500 Вт
      • 1,5 л
      • Стандартная камера подачи плодов
      2 скорости для мягких и твердых фруктов

      2 скорости для мягких и твердых фруктов

      Выжимайте сок из твердых или мягких фруктов и овощей, используя две различные скорости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

      Буклет с 10 рецептами вкусных соков

      Буклет с 10 рецептами вкусных соков

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Мощный мотор

      Быстрое приготовление соков благодаря мощному мотору.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Кувшин для сока
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с желтыми вставками
        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал крышки и контейнера для пюре
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Режим скорости
        Да
        Ножки на присосках
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        500  Вт
        Контейнер для мякоти
        1,5  Д
        напряжение
        220—240  В

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