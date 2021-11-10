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  • Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1855/70

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Максимум сока. Без усилий.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QuickClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день!

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Максимум сока. Без усилий.

    Приготовление до 2 л сока за один прием и очистка

    • 800 Вт
    • QuickClean
    • 2 л, широкая камера подачи XL
    • Система "капля-стоп"
    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

    Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

    Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

    Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

    Фильтр QuickClean

    Фильтр QuickClean

    Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    До 2 л сока за раз

    До 2 л сока за раз

    Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.

    Мощный мотор 800 Вт

    Мощный мотор 800 Вт

    Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 800 Вт.

    Камера подачи XL (75 мм)

    Камера подачи XL (75 мм)

    Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      АБС-пластик
      Тип продукта
      Соковыжималка
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      1 м
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Нет
      Материал кувшина
      Пластик
      Материал лезвия
      Металл
      Импульсный режим
      Нет
      Съемные лезвия
      Нет
      Гарантия
      Да
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      800 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоостановка лезвия
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      255 мм
      Ширина изделия
      255 мм
      Высота изделия
      457 мм
      Вес продукта
      4 кг
      Вес в упаковке
      4,19 кг

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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