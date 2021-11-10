HR1855/70
Максимум сока. Без усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QuickClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день!Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.
Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.
Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.
Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 800 Вт.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и размеры
Страна происхождения
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.