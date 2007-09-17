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  • Идеальный сок — мгновенно Идеальный сок — мгновенно Идеальный сок — мгновенно

    Pure Essentials Collection Соковыжималка

    HR1858/55

    Идеальный сок — мгновенно

    Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Соковыжималка Philips с мощным мотором 650 Вт и с уникальным сетчатым микрофильтром выжимает сок до последней капли.

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    Pure Essentials Collection Соковыжималка

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    Идеальный сок — мгновенно

    Сок из целых фруктов до последней капли

    • 650 Вт
    • 2 л
    • Камера XL
    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Непрерывное приготовление сока благодаря большой вместимости

    Контейнер для мякоти 2 л и кувшин для сока 1,25 л позволят выжимать больше сока за раз.

    Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

    Больше не нужно резать ингредиенты благодаря большой камере подачи

    Увеличенная камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, чтобы вам не пришлось резать их перед загрузкой в прибор.

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Различные скорости для мягких и твердых фруктов

    Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Уникальный стальной мелкоячеистый фильтр

    Мощный мотор

    Быстрый отжим сока благодаря мощному мотору.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Яркий белый с оранжевыми вставками
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Кувшин из пластика SAN и крышка из полипропилена
      Материал корпуса и фиксаторов
      ABS-пластик
      Материал крышки
      SAN
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PP
      Материал носика
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      650  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      2  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      75  mm
      Емкость кувшина для сока
      1250  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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