HR1858/90
Моментальное приготовление превосходного сока
Приготовление сока стало намного проще. Широкая камера подачи позволяет загружать фрукты и овощи целиком, не требуя предварительной резки. Мощный мотор 650 Вт в сочетании с уникальным мелкоячеистым фильтром выжимает сок до последней капли.Узнать обо всех преимуществах
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Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Контейнер для мякоти емкостью 2 л и кувшин для сока емкостью 1,25 л позволяют приготовить больше сока за один прием.
Широкая камера подачи плодов позволяет загружать фрукты и овощи целиком, их больше не надо предварительно нарезать.
Благодаря переключению режимов скоростей соковыжималки Philips можно легко выжимать сок из мягких и твердых фруктов и овощей.
Быстрый отжим сока благодаря мощному мотору.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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