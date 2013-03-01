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  • Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий.

    Viva Collection Соковыжималка

    HR1863/00

    Максимум сока. Без усилий.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Максимум сока. Без усилий.

    До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

    • QuickClean
    • 2 л, камера подачи XL
    • 700 Вт
    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Эта соковыжималка Philips предназначена для простой очистки благодаря технологии QuickClean. Теперь очистка прибора займет у вас менее 1 минуты благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности корпуса.

    Просто добавьте воды для предварительной очистки

    Просто добавьте воды для предварительной очистки

    Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

    До 2 л сока за раз

    До 2 л сока за раз

    Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

    Камера подачи XL (75 мм)

    Камера подачи XL (75 мм)

    Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Аксессуары

      В комплекте
      Кувшин

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость кувшина
      0,8  l
      Емкость контейнера для пюре
      1,2  l

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик

    • Вес и габариты

      Диаметр камеры подачи
      75  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • QuickClean
      Количество скоростей
      1

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Пластик

    Badge-D2C

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