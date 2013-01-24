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Viva Collection

Соковыжималка

HR1863/00
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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1863/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

      • QuickClean
      • 2 л, широкая камера подачи XL
      • 700 Вт
      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

      До 2 л сока за один прием

      До 2 л сока за один прием

      Выжимайте до 2 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт

      Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.

      Камера подачи XL (75 мм)

      Камера подачи XL (75 мм)

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Гладкие поверхности и простая очистка

      Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        1
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • QuickClean

      • Технические характеристики

        Мощность
        700  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1  м
        Емкость кувшина
        0,8  л
        Емкость контейнера для пюре
        1,2  л

      • Аксессуары

        В комплекте
        Кувшин

      • Дизайн

        цвет
        Металлик

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

      • Вес и габариты

        Диаметр камеры подачи
        75  миллиметра

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