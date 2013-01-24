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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.
Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
Выжимайте до 2 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары
Дизайн
Отделка
Вес и габариты