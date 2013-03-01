HR1863/00
Максимум сока. Без усилий.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Радуйте себя здоровыми домашними соками каждый день!Узнать обо всех преимуществах
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Эта соковыжималка Philips предназначена для простой очистки благодаря технологии QuickClean. Теперь очистка прибора займет у вас менее 1 минуты благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности корпуса.
Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.
Мощный мотор 700 Вт для эффективного измельчения, дробления и смешивания.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
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