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Viva Collection

Соковыжималка

HR1863/20
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Общая оценка / 5
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1863/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Viva Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

      • 800 Вт
      • QuickClean
      • 2 л, широкая камера подачи XL
      • Система "капля-стоп"
      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

      Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Фильтр QuickClean

      Фильтр QuickClean

      Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

      До 2 л сока за один прием

      До 2 л сока за один прием

      Выжимайте до 2 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Мощный мотор 800 Вт

      Мощный мотор 800 Вт

      Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 800 Вт.

      Камера подачи XL (75 мм)

      Камера подачи XL (75 мм)

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Гладкие поверхности и простая очистка

      Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Алюминиевый
        Материал корпуса
        Алюминиевый
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин (SAN), крышка (PS)
        Материал контейнера для мякоти и толкателя
        PS

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        1
        Защита от протекания
        Да
        Функции устройства
        Предварительная очистка

      • Технические характеристики

        Мощность
        800  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        1  м
        Контейнер для мякоти
        1,2  л
        Диаметр загрузочного отверстия
        75  миллиметра
        Емкость
        2  л
        Емкость кувшина для сока
        800  мл

      • Легко чистится

        Все насадки можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        QuickClean
        Да

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