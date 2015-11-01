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  • Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий.

    Viva Collection Соковыжималка

    HR1863/20

    Максимум сока. Без усилий.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря революционной технологии QUICKClean ее очистка занимает всего 1 минуту. Наслаждайтесь полезным домашним соком каждый день!

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    Viva Collection Соковыжималка

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    Максимум сока. Без усилий.

    До 2 л сока за один прием и очистка за 1 минуту

    • 800 Вт
    • QuickClean
    • 2 л, широкая камера подачи XL
    • Система "капля-стоп"
    Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

    Функция предварительной очистки удаляет остатки волокон

    Соковыжималка Philips — это первая на рынке модель с центрифугой, которая оснащена функцией предварительной очистки. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор изнутри для удаления оставшихся волокон с крышки и более легкой очистки фильтра.

    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

    Фильтр QuickClean

    Фильтр QuickClean

    Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

    Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

    Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

    До 2 л сока за раз

    До 2 л сока за раз

    Готовьте до 2 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.

    Мощный мотор 800 Вт

    Мощный мотор 800 Вт

    Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 800 Вт.

    Камера подачи XL (75 мм)

    Камера подачи XL (75 мм)

    Сверхширокая камера подачи плодов шириной 75 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Алюминиевый
      Цвет
      Алюминиевый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Кувшин (SAN), крышка (PS)
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PS

    • Легко чистится

      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      QuickClean
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      800  W
      Напряжение
      220–240  V
      Емкость
      2  l
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      1,2  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      75  mm
      Емкость кувшина для сока
      800  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1
      Функции устройства
      Предварительная очистка
      Фиксаторы
      Да
      Защита от протекания
      Да

    Badge-D2C

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