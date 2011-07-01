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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1871/00

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день!

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    Avance Collection Соковыжималка

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    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

    • 1000 Вт
    • QuickClean
    • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
    • Система "капля-стоп"
    Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

    Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

    Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

    Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

    Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

    Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

    2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

    2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

    2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.

    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.

    Фильтр QuickClean

    Фильтр QuickClean

    Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей.

    Система "капля-стоп" встроена в носик

    Система "капля-стоп" встроена в носик

    Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.

    Буклет с интересными рецептами сока

    Буклет с интересными рецептами сока

    Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.

    Мощность 1000 Вт: сок из самых твердых ингредиентов

    Мощность 1000 Вт: сок из самых твердых ингредиентов

    Благодаря мощному мотору 1000 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых ингредиентов.

    Детали легко мыть

    Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Нержавеющая сталь
      Цвет
      Черный, нержавеющая сталь
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Кувшин (SAN), крышка (PS)
      Материал крышки
      SAN
      Материал контейнера для мякоти и толкателя
      PS
      Материал носика
      Нержавеющая сталь

    • Размеры

      Масса продукта
      5,2  kg

    • Легко чистится

      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Аксессуары

      Кувшин для сока
      Да
      Дополнительный носик
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000  W
      Длина шнура
      1  m
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      1,6  l
      Диаметр загрузочного отверстия
      80  mm
      Емкость кувшина для сока
      1500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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