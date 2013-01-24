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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка Philips позволяет получить больше сока из овощей и фруктов. А благодаря инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очистка займет у вас минимум времени. Наслаждайтесь полезным домашним свежевыжатым соком каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.
Обычно фильтр соковыжималки сложно очищать, так как в нем застревают волокна мякоти. Инновационная технология QuickClean обеспечивает гладкость поверхностей фильтра, что позволяет удалять все волокна обычной губкой.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.
Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.
Благодаря мощному мотору 1000 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых ингредиентов.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Размеры
Общие характеристики
Технические характеристики
Легко чистится
CP9550/01
CRP223/01
CRP221/01
CP9546/01