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Avance Collection

Соковыжималка

HR1871/10
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Общая оценка / 5
2 награды
  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1871/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка позволяет получить еще больше сока из фруктов и овощей. А благодаря технологии QuickClean, инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очищать прибор очень просто. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка позволяет получить еще больше сока из фруктов и овощей. А благодаря технологии QuickClean, инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очищать прибор очень просто. Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      На 10 % больше сока* и очистка за 1 минуту!

      • 1000 Вт
      • QuickClean
      • 2,5 л, сверхширокая камера подачи XXL
      • Система "капля-стоп"
      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Готовьте до 2,5 литров сока за один прием

      Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

      Сверхширокая камера подачи XXL: нарезка не требуется

      Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.

      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Весь жмых собирается в одном месте для удобства очистки

      Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей

      Быстрая и легкая сборка всех деталей.

      Система "капля-стоп" встроена в носик

      Система "капля-стоп" встроена в носик

      Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.

      Буклет с интересными рецептами сока

      Буклет с интересными рецептами сока

      Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.

      Мощность 1000 Вт: сок из самых твердых ингредиентов

      Мощность 1000 Вт: сок из самых твердых ингредиентов

      Благодаря мощному мотору 1000 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых ингредиентов.

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      2 скорости для мягких и твердых фруктов и овощей

      Гладкие поверхности и простая очистка

      Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: можно промывать под краном.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Буклет с рецептами
        • Носик

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • Система блокировки

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1  м
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        1000  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Емкость
        2,5  л
        Емкость контейнера для пюре
        1,6  л

      • Дизайн

        цвет
        Черный/металлик

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Кувшин (SAN), крышка (PS)
        Материал основного корпуса
        Нержавеющая сталь
        Материал носика
        Нержавеющая сталь

      • Вес и габариты

        Диаметр камеры подачи
        80  миллиметра
        Вес изделия
        5,2  кг

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