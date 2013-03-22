HR1871/10
Максимум сока. Без усилий.
Эта соковыжималка позволяет получить еще больше сока из фруктов и овощей. А благодаря технологии QuickClean, инновационной сетке и встроенному контейнеру для мякоти очищать прибор очень просто.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря инновационной системе приготовления сока с перевернутой сеткой, эта соковыжималка позволяет получить на 10 % больше сока*. В зависимости от видов используемых овощей и фруктов можно получить до 2,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Сверхширокая камера подачи плодов шириной 80 мм вмещает целиком даже крупные фрукты и овощи, такие как яблоки, морковь и свекла.
2 режима скорости этой соковыжималки Philips позволят выжимать сок из любимых фруктов и овощей — как мягких, так и твердых.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобства мытья. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно помыть всего за 1 минуту.
Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее месте: контейнере для мякоти. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!
Быстрая и легкая сборка всех деталей.
Рабочая поверхность остается чистой даже после окончания работы соковыжималки. Система "капля-стоп" предотвращает протекание сока на рабочую поверхность.
Благодаря буклету с интересными рецептами Вы сможете готовить восхитительные соки каждый день.
Благодаря мощному мотору 1000 Вт сок можно приготовить даже из самых твердых ингредиентов.
Округлые формы и гладкие поверхности облегчают очистку соковыжималки: просто помыть под краном.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
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