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    Daily Collection Блендер

    HR2000/50

    Все легко и просто

    Этот блендер с мотором мощностью 400 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зубчатыми лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто.

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    Daily Collection Блендер

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    Все легко и просто

    Ножевой блок с 5 зубчатыми лезвиями и мотор мощностью 400 Вт

    • 400 Вт
    • Пластиковый кувшин 1,5 л
    • 2 режима скорости и импульсный режим
    • Ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями
    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Ударопрочный кувшин

    Ударопрочный кувшин

    Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

    Съемный ножевой блок

    Съемный ножевой блок

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

    Долговечные зазубренные лезвия

    Долговечные зазубренные лезвия

    Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Черный с серебристыми деталями
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      SAN

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      400  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      1.5  l
      Эффективная емкость кувшина
      1.25  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да

    Badge-D2C

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