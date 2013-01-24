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Все легко и просто
Этот блендер HR2004/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зубчатыми лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все легко и просто
Этот блендер HR2004/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зубчатыми лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Все легко и просто
Этот блендер HR2004/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зубчатыми лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Все легко и просто
Этот блендер HR2004/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зубчатыми лезвиями обеспечивает отличный результат. И все это легко и просто. Узнать обо всех преимуществах
Полная гарантия на 2 года.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.
Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
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Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики