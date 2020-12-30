HR2006/70
Все легко и просто
Этот блендер HR2006/70 от Philips с мотором мощностью 350 Вт, кувшином объемом 1,5 л и ножевым блоком с 5 зазубренными лезвиями обеспечивает отличные результаты. Легко и просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полная гарантия на 2 года.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.
Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.
Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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