HR2021/70
Прекрасно подходит для любой кухни
Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 ВтУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.
Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.
Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Полная гарантия на 2 года.
Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.