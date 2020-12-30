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  • Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни

    Компактный блендер

    HR2021/70

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин можно хранить над основанием, что делает размер блендера Philips вдвое меньше. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5 зазубренными лезвиями и мотор 400 Вт

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    Компактный блендер

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    Прекрасно подходит для любой кухни

    Компактный блендер, который удобно хранить

    • 400 Вт
    • Пластиковый кувшин 1,75 л
    • с мельничкой
    • Удобное хранение
    Храните кувшин над основанием

    Храните кувшин над основанием

    При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.

    Ударопрочный кувшин

    Ударопрочный кувшин

    Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.

    Зазубренные лезвия

    Зазубренные лезвия

    Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

    Съемный ножевой блок

    Съемный ножевой блок

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Полная гарантия на 2 года.

    Зазубренные лезвия

    Зазубренные лезвия

    Различные режимы скорости

    Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Белый с голубым оттенком
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      SAN

    • Аксессуары

      Мельничка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      400  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      1.75  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      Да

    Badge-D2C

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