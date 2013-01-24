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Компактный блендер

HR2024/70
Общая оценка / 5
  • Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни Прекрасно подходит для любой кухни
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    Компактный блендер

    HR2024/70
    Общая оценка / 5

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

    Компактный блендер

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

    Компактный блендер

    Прекрасно подходит для любой кухни

    Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 Вт Узнать обо всех преимуществах

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      Прекрасно подходит для любой кухни

      Разработан для простоты хранения

      • 400 Вт
      • Пластиковый кувшин 1,75 л
      • с фильтром
      • Удобное хранение
      Храните кувшин над основанием

      Храните кувшин над основанием

      При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.

      Ударопрочный кувшин

      Ударопрочный кувшин

      Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.

      Зазубренные лезвия

      Зазубренные лезвия

      Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.

      Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

      Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

      С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Полная гарантия на 2 года.

      Зазубренные лезвия

      Зазубренные лезвия

      Различные режимы скорости

      Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Фильтр
        Да
        Мельница
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с голубым оттенком
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        1,75  Д
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        400  Вт
        напряжение
        220—240  В

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