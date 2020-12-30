HR2024/70
Прекрасно подходит для любой кухни
Это самый компактный полноразмерный блендер в мире. Широкий кувшин, который можно хранить над основанием, делает размер блендера вдвое меньше и обеспечивает удобство хранения. Его характеристики также впечатляют: ножевой блок с 5-ю зубчатыми лезвиями, мотор 400 ВтУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
При хранении занимает вдвое меньше места, по сравнению с блендерами стандартных размеров, поскольку кувшин можно хранить над основанием.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Отделение для шнура в корпусе блендера обеспечивает удобное хранение прибора на кухне.
Измельчает, нарезает кубиками и ломтиками без усилий благодаря ножевому блоку с 5 зазубренными лезвиями.
С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Полная гарантия на 2 года.
Благодаря большому выбору настроек, продукты можно обрабатывать в различных скоростных режимах.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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