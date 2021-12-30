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Series 3000

Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

HR2041/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд* Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд* Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*
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    Series 3000 Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

    HR2041/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

    Series 3000 Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

    Series 3000 Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

      Уникальная система ProBlend

      • Система ProBlend
      • Максимальный объем — 1,9 л
      • Рабочий объем — 1 л
      • Один режим скорости и импульсный режим
      • Пластиковый кувшин
      Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

      Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

      Конструкция устройства тщательно продумана, чтобы сочетать в себе эргономичность и прочность, а также быть современной и стильной, подходящей под любой интерьер кухни. Форма кувшина обеспечивает удобство взятия в руки, а вращающаяся ручка облегчает использование.

      Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

      Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

      Уникальная система ProBlend идеально сочетает в себе три технологии, специально разработанные для получения однородной консистенции всего за 45 секунд*. Мотор мощностью 450 Вт управляет смешиваемым потоком с целью равномерного распределения всех ингредиентов, а инновационная, специально разработанная конструкция лезвия максимально увеличивает площадь разреза. И последняя, но не менее важная особенность: кувшин включает борозды уникальной формы, которые постоянно возвращают ингредиенты обратно в смешиваемый поток.

      Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

      Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

      Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

      На выбор один уровень скорости + импульсный режим

      На выбор один уровень скорости + импульсный режим

      Используйте один имеющийся уровень скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

      Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

      Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

      Подходит для приготовления до 5 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1 л***.

      Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных любимых семейных лакомств

      Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных любимых семейных лакомств

      Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

      Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

      Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

      Специальный датчик термозащиты мотора (MTP) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.

      Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

      Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

      Прочные острые лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и устойчивыми к ржавчине и окислению.

      Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

      Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

      Блендер оснащен присосками для устойчивости и поглощения вибрации во время использования.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Для дополнительного спокойствия на блендер предоставляется гарантия, которая будет действительна в течение 2 лет.

      • Конструкция

        Цвет
        Белый
        Сделано в
        Китай
        Мощность
        450  W
        Рабочий объем
        1  L
        Интерфейс выбора скорости
        Поворотный переключатель

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        164 x 192 x 377  mm

      • Общие характеристики

        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Функции устройства
        • Технология Problend с 4 лезвиями из нержавеющей стали
        • Повышенная прочность за счет датчика термозащиты мотора
        • Простой процесс чистки: возможность мытья в посудомоечной машине
        • Объем чаши: максимальный объем 1,9 л
        • Объем чаши: рабочий объем 1 л
        • Параметры скорости: 1 скорость + импульсный режим
        • Удобное хранение: встроенное отделение для хранения шнура
        • Присоски на ножках: поглощение вибрации
        • Материал чаши: пластик

      • Обработка

        Материал корпуса
        Plastic
        Материал кувшина
        Plastic
        Материал ножей
        Stainless steel

      • Обслуживание

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

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          • * Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах
          • **Протестировано в режиме PULSE с 8 кубиками льда (2,5 x 2,5 x 2,5 см)
          • *** для стакана объемом 200 мл

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