    Серия 3000 Блендер с технологией ProBlend, 450 Вт, 1,9 л

    HR2041/00

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 450 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки.

    Уникальная система ProBlend

    • Система ProBlend
    • Максимальный объем — 1,9 л
    • Рабочий объем — 1 л
    • Один режим скорости и импульсный режим
    • Пластиковый кувшин
    Уникальная система ProBlend обеспечивает получение однородной консистенции

    Уникальная система ProBlend идеально сочетает в себе три технологии, специально разработанные для получения однородной консистенции всего за 45 секунд*. Мотор мощностью 450 Вт управляет смешиваемым потоком с целью равномерного распределения всех ингредиентов, а инновационная, специально разработанная конструкция лезвия максимально увеличивает площадь разреза. И последняя, но не менее важная особенность: кувшин включает борозды уникальной формы, которые постоянно возвращают ингредиенты обратно в смешиваемый поток.

    Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

    Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

    На выбор один уровень скорости + импульсный режим

    Используйте один имеющийся уровень скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

    Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

    Подходит для приготовления до 5 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1 л***.

    Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных лакомств

    Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

    Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

    Специальный датчик термозащиты мотора (MTP) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.

    Эргономичная и надежная конструкция для простоты использования

    Конструкция устройства тщательно продумана, чтобы сочетать в себе эргономичность и прочность, а также быть современной и стильной, подходящей под любой интерьер кухни. Форма кувшина обеспечивает удобство взятия в руки, а вращающаяся ручка облегчает использование.

    Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

    Прочные острые лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и устойчивыми к ржавчине и окислению.

    Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

    Блендер оснащен присосками для устойчивости и поглощения вибрации во время использования.

    Гарантия 2 года

    Для дополнительного спокойствия на блендер предоставляется гарантия, которая будет действительна в течение 2 лет.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      измельчение
      Тип продукта
      Блендер
      Количество порций
      4
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      0,85 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Технология
      Система ProBlend
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      19 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Нет
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 86 дБ(А)
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      450
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Продукт с батареей
      Нет

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Гарантийный талон
      Связанные аксессуары 2
      Инструкция по эксплуатации

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      19,2
      Ширина изделия
      16,6
      Высота изделия
      37,7
      Вес продукта
      1,47
      Длина упаковки
      22
      Ширина упаковки
      25,3
      Высота упаковки
      34,6
      Вес в упаковке
      2,13

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Индонезия

    • * Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах
    • **Протестировано в режиме PULSE с 8 кубиками льда (2,5 x 2,5 x 2,5 см)
    • *** для стакана объемом 200 мл

