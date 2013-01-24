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Свежие вкусы каждый день
Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежие вкусы каждый день
Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах
Свежие вкусы каждый день
Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежие вкусы каждый день
Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах
Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.
Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Стенки высококачественного стеклянного кувшина защищены от царапин и не впитывают запахов
Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.
Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики