HR2074/50
Свежие блюда каждый день
Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.
Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Стенки высококачественного стеклянного кувшина защищены от царапин и не впитывают запахов
Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.
Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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