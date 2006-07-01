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    Блендер

    HR2074/50

    Свежие блюда каждый день

    Этот блендер Philips поможет вам каждый день готовить разнообразные блюда: свежевыжатые соки, домашние супы или питательные смузи. Благодаря мотору 600 Вт, переключению режимов скоростей и насадке-мельничке его возможности практически безграничны.

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    Блендер

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    Свежие блюда каждый день

    Блендер для коктейлей, вкусных супов и полезных соков

    • 600 Вт
    • Стеклянный кувшин 2 л
    • с фильтром
    • 5 скоростей и импульсный режим
    Фильтр для очистки сока

    Фильтр для очистки сока

    Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

    Долговечные зазубренные лезвия

    Долговечные зазубренные лезвия

    Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

    Съемный ножевой блок

    Съемный ножевой блок

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Стеклянный кувшин

    Стеклянный кувшин

    Стенки высококачественного стеклянного кувшина защищены от царапин и не впитывают запахов

    5 скоростных режимов и импульсный режим

    Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

    600 Вт

    Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP/ABS
      Цвет
      Серебристо-стальной с серым
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      Стекло

    • Аксессуары

      Фильтр
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      600  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      2  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      5 и импульсный режим

    Badge-D2C

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