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Блендер

HR2074
Общая оценка / 5
  • Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день Свежие вкусы каждый день
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    Блендер

    HR2074
    Общая оценка / 5

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Блендер

    Свежие вкусы каждый день

    Данный блендер Philips предназначен для ежедневного приготовления разнообразных блюд. С его помощью можно готовить свежевыжатые соки, домашние супы или создавать питательные фруктовые коктейли. Двигатель мощностью 600 Вт, широкий выбор режимов скоростей и уникальный режущий блок делают возможности блендера безграничными! Узнать обо всех преимуществах

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      Свежие вкусы каждый день

      Блендер для приготовления коктейлей, вкусных супов и полезных соков

      • 600 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • с фильтром
      • 5 режимов скорости и импульсный режим
      Фильтр для очистки сока

      Фильтр для очистки сока

      Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда

      Функция измельчения льда включается нажатием одной кнопки.

      Долговечные зазубренные лезвия

      Долговечные зазубренные лезвия

      Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

      Съемный ножевой блок

      Съемный ножевой блок

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Стеклянный кувшин

      Стеклянный кувшин

      Стенки высококачественного стеклянного кувшина защищены от царапин и не впитывают запахов

      5 скоростных режимов и импульсный режим

      Блендер Philips оснащен различными настройками и позволяет выбрать нужный скоростной режим и степень измельчения ингредиентов.

      600 Ватт

      Двигатель мощностью 600 Вт позволяет устройству легко размалывать, измельчать и перемешивать любые ингредиенты.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Фильтр
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Серебристо-стальной с серым
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        Стекло
        Материал корпуса
        PP/ABS

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        5 и импульсный

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        2  Д
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        600  Вт
        напряжение
        220—240  В

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