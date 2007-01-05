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  • Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
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    Aluminium Collection Блендер

    HR2094/00

    Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления

    Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, размешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции.

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    Aluminium Collection Блендер

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    Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления

    Мотор 750 Вт с регулировкой скорости

    • 750 Вт
    • Стеклянный кувшин 2 л
    • с фильтром
    • Различные режимы скорости
    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Функция измельчения льда

    Функция измельчения льда

    Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.

    Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

    Плавная регулировка скорости на дисплее с подсветкой

    Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.

    Долговечные зазубренные лезвия

    Долговечные зазубренные лезвия

    Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.

    Фильтр для очистки сока

    Фильтр для очистки сока

    Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.

    Импульсный режим

    .

    Спец. функция для приготовления смузи

    Благодаря этой функции блендер поможет приготовить идеальные коктейли-смузи.

    • Аксессуары

      В комплекте
      Фильтр

    • Технические характеристики

      Мощность
      750  W
      Напряжение
      220–240  V
      Длина шнура
      1  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость
      2  l
      Рабочий объем
      1,5  l

    • Дизайн

      Цвет
      Титан

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • Импульсный
      • Различные режимы скорости

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      Стекло

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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