HR2094/00
Дополнительная мощность для качественного смешивания и дробления
Блендер HR2094/00 от Philips из анодированного алюминия оснащен мотором мощностью 750 Вт, который справляется с любыми ингредиентами: от фруктов и овощей до льда. Благодаря нескольким режимам скорости он измельчает, размешивает, нарезает и доводит до любой необходимой консистенции.Узнать обо всех преимуществах
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Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Этот блендер Philips позволяет с легкостью измельчить лед одним нажатием кнопки.
Уникальный регулятор позволяет легко устанавливать желаемую скорость работы блендера.
Невероятно острые лезвия с долгим сроком службы блендера Philips измельчают и смешивают до нужной консистенции.
Благодаря этому удобному фильтру в сок не попадают семена и косточки.
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Благодаря этой функции блендер поможет приготовить идеальные коктейли-смузи.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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