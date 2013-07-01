HR2100/00
Простое приготовление свежих смузи и других блюд
Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.
Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.
Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.
Улучшенная конструкция носика предотвращает подтекание жидких ингредиентов.
Удобство использования кувшина благодаря новой ручке с выемкой для большого пальца.
Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Международная гарантия на 2 года.
Укрепленные пластиковые стенки кувшина защищены от повреждений.
Кувшин из укрепленного пластика защищен от повреждений. Рабочая емкость 1,5-литрового кувшина составляет 1,25 литра.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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