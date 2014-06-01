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  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Daily Collection Блендер

    HR2105/00

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!

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    Daily Collection Блендер

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    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    благодаря высокой мощности и улучшенному ножу

    • 400 Вт
    • Стеклянный кувшин емкостью 1,5 л
    • 2 режима скорости и импульсный режим
    • ProBlend 4
    Мощный мотор 400 Вт

    Мощный мотор 400 Вт

    Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.

    Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

    Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

    Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!

    Кувшин устойчив к появлению царапин и не впитывает неприятные запахи

    Кувшин устойчив к появлению царапин и не впитывает неприятные запахи

    Этот 1,5-литровый кувшин из высококачественного стекла (рабочая емкость — 1,25 литров) защищен от царапин и не впитывает запахи.

    Новая конструкция носика для большего удобства

    Новая конструкция носика для большего удобства

    Улучшенная конструкция носика предотвращает подтекание жидких ингредиентов.

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

    Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

    Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

    С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

    Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

    Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Международная гарантия на 2 года.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Белый и бежевый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      Натриево-кальциевое стекло

    • Технические характеристики

      Мощность
      400  W
      Напряжение
      220–240 В
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz
      Максимальная емкость кувшина
      1,5 л

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Режим скорости
      различные и импульсный

    Badge-D2C

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