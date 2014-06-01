HR2105/00
Простое приготовление свежих смузи и других блюд
Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.
Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!
Этот 1,5-литровый кувшин из высококачественного стекла (рабочая емкость — 1,25 литров) защищен от царапин и не впитывает запахи.
Улучшенная конструкция носика предотвращает подтекание жидких ингредиентов.
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.
Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.
Международная гарантия на 2 года.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.