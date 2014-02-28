Ключевые слова для поиска

  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Daily Collection Блендер

    HR2106/00

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Daily Collection Блендер

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    благодаря высокой мощности и улучшенному ножу

    • 400 Вт
    • Стеклянный кувшин емкостью 1,5 л
    • с компактным измельчителем
    • ProBlend 4
    Мощный мотор 400 Вт

    Мощный мотор 400 Вт

    Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.

    Кувшин устойчив к появлению царапин и не впитывает неприятные запахи

    Кувшин устойчив к появлению царапин и не впитывает неприятные запахи

    Этот 1,5-литровый кувшин из высококачественного стекла (рабочая емкость — 1,25 литров) защищен от царапин и не впитывает запахи.

    Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

    Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для измельчения и смешивания

    Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!

    Мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов

    Мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов

    Используйте мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов, таких как травы, чили, лук или мясо.

    Новая конструкция носика для большего удобства

    Новая конструкция носика для большего удобства

    Улучшенная конструкция носика предотвращает подтекание жидких ингредиентов.

    Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

    Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

    С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

    Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

    Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Международная гарантия на 2 года.

    Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

    Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Белый и бежевый
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      Натриево-кальциевое стекло

    • Аксессуары

      Компактный измельчитель
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      400  W
      Напряжение
      220–240 В
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость маленького измельчителя
      120  ml
      Максимальная емкость кувшина
      1,5 л

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Нескользящие ножки
      Да
      Режим скорости
      различные и импульсный

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.