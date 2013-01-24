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Daily Collection

Блендер

HR2106/00
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2 награды
  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд
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    Daily Collection Блендер

    HR2106/00
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    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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    Daily Collection Блендер

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips линейки Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и других блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление свежих смузи и других блюд

      благодаря высокой мощности и улучшенному ножу

      • 400 Вт
      • Стеклянный кувшин емкостью 1,5 л
      • с компактным измельчителем
      • ProBlend 4
      Мощный мотор 400 Вт

      Мощный мотор 400 Вт

      Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 400 Вт.

      Кувшин устойчив к появлению царапин и не впитывает неприятные запахи

      Кувшин устойчив к появлению царапин и не впитывает неприятные запахи

      Этот 1,5-литровый кувшин из высококачественного стекла (рабочая емкость — 1,25 литров) защищен от царапин и не впитывает запахи.

      Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения и смешивания

      Нож ProBlend с четырьмя лезвиями в виде звезды для эффективного измельчения и смешивания

      Более эффективное измельчение и смешивание продуктов благодаря усовершенствованному ножу. Готовьте вкусные смузи для себя и своей семьи!

      Мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов

      Мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов

      Используйте мини-измельчитель для обработки мягких ингредиентов, таких как травы, чили, лук или мясо.

      Новая конструкция носика для большего удобства

      Новая конструкция носика для большего удобства

      Улучшенная конструкция носика предотвращает подтекание жидких ингредиентов.

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Различные режимы скорости для твердых и мягких продуктов

      Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.

      Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

      Импульсный режим для более качественного смешивания и измельчения

      С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

      Индикатор блокировки сообщает о готовности к работе

      Безопасное использование: понятный индикатор блокировки оповещает о готовности прибора приступить к работе.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Экономьте место благодаря удобной системе хранения шнура под корпусом блендера.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Международная гарантия на 2 года.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Компактный измельчитель
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый и бежевый
        Материал кувшина блендера
        Натриево-кальциевое стекло
        Материал корпуса
        PP
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Режим скорости
        различные и импульсный
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        400  Вт
        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50/60  Гц
        Максимальная емкость кувшина
        1,5 л
        Эффективная емкость кувшина
        1,25  л
        Емкость маленького измельчителя
        120  мл
        Длина шнура
        0,85  м

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