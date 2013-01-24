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Легкое измельчение и смешивание продуктов благодаря мощному мотору 600 Вт.
Нож ProBlend 5 с пятью зазубренными лезвиями для эффективного измельчения и смешивания.
Этот 2-литровый кувшин из высококачественного стекла с вместимостью до 1,5 литров защищен от царапин и не впитывает запахи.
Смешивайте продукты на разных скоростях и до нужной консистенции благодаря различным настройкам.
Литой регулятор для удобного и быстрого управления скоростью.
С помощью импульсного режима вы можете регулировать степень измельчения ингредиентов и время обработки.
Индикатор уровня воды и рукоятка для удобного использования.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн
Отделка