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    HR2181/00

    HR2181/00

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    HR2181/00

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    Стеклянный кувшин, устойчивый к образованию царапин, объемом 2 литра

    Стеклянный кувшин, устойчивый к образованию царапин, объемом 2 литра

    Кувшин объемом 2 литра изготовлен из высококачественного боросиликатного стекла, устойчивого к образованию царапин, и позволяющего обрабатывать горячие ингредиенты. Уникальная овальная форма обеспечивает направленное движение ингредиентов во время взбивания и позволяет получить однородную смесь. Овальный кувшин можно поставить на боковую дверцу холодильника для быстрого охлаждения напитков.

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    Функция автоматического ускорения постепенно увеличивает скорость от 0 до 11.000 оборотов в минуту за 15 секунд. Даже самые сложные смеси можно приготовить за один прием.

    Удобные большие переключатели для лучшего контроля над процессом

    Удобные большие переключатели для лучшего контроля над процессом

    Смешивание на различных скоростях без усилий благодаря большим переключателям.

    Зазубренные лезвия из нержавеющей стали

    Зазубренные лезвия из нержавеющей стали

    Зазубренные лезвия из нержавеющей стали идеально подойдут для смешивания и измельчения любых ингредиентов.

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    Два лезвия, работающих с разной скоростью, для лучшего смешивания и измельчения

    Блендер оснащен специальной системой с двумя ножами, которые вращаются в противоположных направлениях на разных скоростях. Зазубренные лезвия на одном ноже предназначены для измельчения даже самых твердых ингредиентов. Лезвия другого ножа оптимизируют процесс смешивания ингредиентов в кувшине для получения однородной кремообразной смеси.

    15-летняя гарантия на электродвигатель

    15-летняя гарантия на электродвигатель

    При регистрации продукта в течение 3 месяцев после приобретения предоставляется 15-летняя гарантия на электродвигатель.

    Прочный металлический корпус

    Прочный металлический корпус

    Блендер изготовлен из высококачественных материалов, которые делают его идеальным помощником на кухне. Износостойкий литой металлический корпус обеспечивает максимальную устойчивость во время смешивания.

    Лёгкость очистки поверхностей, все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

    Блендер Philips легко чистить благодаря легкоочищаемым поверхностям. Кувшин и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.

    Энергоэффективный мотор 850 Вт

    Долговечная конструкция. 15 лет гарантии на двигатель после регистрации продукта.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Алюминий и светло-серый
      Материал корпуса
      Литой алюминий
      Материал кувшина
      Боросиликатное стекло
      Материал кувшина блендера
      Стекло
      Материал ножа
      Нержавеющая сталь

    • Размеры

      Размеры коробки (ШxВxГ)
      39 x 31 x 30,6
      Масса продукта
      5,75  kg
      Вес, включая упаковку
      6,91  kg

    • Простой процесс чистки

      Съемные части
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Гладкие основания
      Без выступов и ободков

    • Аксессуары

      Мерная чашка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Мощность
      850  W
      Длина шнура
      1,2  m
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      2  l
      Эффективная емкость кувшина
      1.5  l

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      5 и импульсный режим
      Функция автоускорения
      Ускорение до максимального уровня за 15 секунд, приготовление любых смесей за один прием

    • Гарантия

      Дополнительная гарантия
      Гарантия в течение 5 лет на прибор и 15 лет на мотор

    • Социальная ответственность

      Изготовлен из переработанного сырья
      24  %
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0.4  W
      Перерабатываемое сырье
      83  %

    Badge-D2C

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