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Искусство инноваций
Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Искусство инноваций
Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Искусство инноваций
Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Кувшин объемом 2 литра изготовлен из высококачественного боросиликатного стекла, устойчивого к образованию царапин, и позволяющего обрабатывать горячие ингредиенты. Уникальная овальная форма обеспечивает направленное движение ингредиентов во время взбивания и позволяет получить однородную смесь. Овальный кувшин можно поставить на боковую дверцу холодильника для быстрого охлаждения напитков.
Функция автоматического ускорения постепенно увеличивает скорость от 0 до 11.000 оборотов в минуту за 15 секунд. Даже самые сложные смеси можно приготовить за один прием.
Смешивание на различных скоростях без усилий благодаря большим переключателям.
Зазубренные лезвия из нержавеющей стали идеально подойдут для смешивания и измельчения любых ингредиентов.
Блендер оснащен специальной системой с двумя ножами, которые вращаются в противоположных направлениях на разных скоростях. Зазубренные лезвия на одном ноже предназначены для измельчения даже самых твердых ингредиентов. Лезвия другого ножа оптимизируют процесс смешивания ингредиентов в кувшине для получения однородной кремообразной смеси.
При регистрации продукта в течение 3 месяцев после приобретения предоставляется 15-летняя гарантия на электродвигатель.
Блендер изготовлен из высококачественных материалов, которые делают его идеальным помощником на кухне. Износостойкий литой металлический корпус обеспечивает максимальную устойчивость во время смешивания.
Блендер Philips легко чистить благодаря легкоочищаемым поверхностям. Кувшин и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.
Долговечная конструкция. 15 лет гарантии на двигатель после регистрации продукта.
Общие характеристики
Аксессуары
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Размеры
Легко чистится
Гарантия
Забота об окружающей среде