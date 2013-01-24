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Robust Collection

Блендер

HR2181/00
Общая оценка / 5
  • Искусство инноваций Искусство инноваций Искусство инноваций
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    Robust Collection Блендер

    HR2181/00
    Общая оценка / 5

    Искусство инноваций

    Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Robust Collection Блендер

    Искусство инноваций

    Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    Искусство инноваций

    Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Robust Collection Блендер

    Искусство инноваций

    Инновационная система смешивания с двумя лезвиями позволяет получать идеально однородные смеси. Этот блендер HR2181/00 от Philips является частью премиальной коллекции — серии надежных и удобных кухонных приборов для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Искусство инноваций

      Блендер для идеального смешивания в один прием

      • 850 Вт
      • Стеклянный кувшин 2 л
      • система двойных лезвий
      • 5 режимов скорости и импульсный режим
      Стеклянный кувшин, устойчивый к образованию царапин, объемом 2 литра

      Стеклянный кувшин, устойчивый к образованию царапин, объемом 2 литра

      Кувшин объемом 2 литра изготовлен из высококачественного боросиликатного стекла, устойчивого к образованию царапин, и позволяющего обрабатывать горячие ингредиенты. Уникальная овальная форма обеспечивает направленное движение ингредиентов во время взбивания и позволяет получить однородную смесь. Овальный кувшин можно поставить на боковую дверцу холодильника для быстрого охлаждения напитков.

      Функция автоматического ускорения, 5 скоростей и пульсовый режим

      Функция автоматического ускорения, 5 скоростей и пульсовый режим

      Функция автоматического ускорения постепенно увеличивает скорость от 0 до 11.000 оборотов в минуту за 15 секунд. Даже самые сложные смеси можно приготовить за один прием.

      Удобные большие переключатели для лучшего контроля над процессом

      Удобные большие переключатели для лучшего контроля над процессом

      Смешивание на различных скоростях без усилий благодаря большим переключателям.

      Зазубренные лезвия из нержавеющей стали

      Зазубренные лезвия из нержавеющей стали

      Зазубренные лезвия из нержавеющей стали идеально подойдут для смешивания и измельчения любых ингредиентов.

      Два лезвия, работающих с разной скоростью, для лучшего смешивания и измельчения

      Два лезвия, работающих с разной скоростью, для лучшего смешивания и измельчения

      Блендер оснащен специальной системой с двумя ножами, которые вращаются в противоположных направлениях на разных скоростях. Зазубренные лезвия на одном ноже предназначены для измельчения даже самых твердых ингредиентов. Лезвия другого ножа оптимизируют процесс смешивания ингредиентов в кувшине для получения однородной кремообразной смеси.

      15-летняя гарантия на электродвигатель

      15-летняя гарантия на электродвигатель

      При регистрации продукта в течение 3 месяцев после приобретения предоставляется 15-летняя гарантия на электродвигатель.

      Прочный металлический корпус

      Прочный металлический корпус

      Блендер изготовлен из высококачественных материалов, которые делают его идеальным помощником на кухне. Износостойкий литой металлический корпус обеспечивает максимальную устойчивость во время смешивания.

      Лёгкость очистки поверхностей, все аксессуары можно мыть в посудомоечной машине

      Блендер Philips легко чистить благодаря легкоочищаемым поверхностям. Кувшин и аксессуары можно мыть в посудомоечной машине.

      Энергоэффективный мотор 850 Вт

      Долговечная конструкция. 15 лет гарантии на двигатель после регистрации продукта.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функция автоускорения
        Ускорение до максимального уровня за 15 секунд, приготовление любых смесей за один прием
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Режим скорости
        5 и импульсный

      • Аксессуары

        Мерная чашка
        Да

      • Характеристики дизайна

        Материал корпуса
        Литой алюминий
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Боросиликатное стекло
        Материал кувшина блендера
        Стекло
        Материал ножа
        Нержавеющая сталь
        Цвет
        Алюминий и светло-серый

      • Технические характеристики

        Эффективная емкость кувшина
        1,5  л
        Частота
        50/60  Гц
        Мощность
        850  Вт
        напряжение
        220—240  В
        Длина шнура
        1,2  м
        Вместимость кувшина блендера
        2  л

      • Размеры

        Размеры коробки (ШxВxГ)
        39 x 31 x 30,6
        Вес продукта
        5,75  кг
        Вес, включая упаковку
        6,91  кг

      • Легко чистится

        Съемные части
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Гладкие основания
        Без выступов и ободков

      • Гарантия

        Дополнительная гарантия
        Гарантия в течение 5 лет на прибор и 15 лет на мотор

      • Забота об окружающей среде

        Изготовлен из переработанного сырья
        24  %
        Перерабатываемое сырье
        83  %
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,4  Вт

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