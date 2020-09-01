HR2224/00
Идеальный результат вдвое быстрее
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.Узнать обо всех преимуществах
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Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.
Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.
В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.
Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.
Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.
Этот инновационный кувшин с внутренними ребрами обеспечивает оптимальный поток ингредиентов для идеального смешивания.
Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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