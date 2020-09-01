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  • Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее Идеальный результат вдвое быстрее

    Series 5000 Блендер

    HR2224/00

    Идеальный результат вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

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    Series 5000 Блендер

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    Идеальный результат вдвое быстрее

    Благодаря мощной технологии ProBlend Crush

    • Технология ProBlend Crush
    2 года гарантии во всех странах

    2 года гарантии во всех странах

    На наши блендеры во всех странах распространяется 2-летняя гарантия — мы уверены в долговечности и качестве изделий.

    Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

    Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт

    Мощный и энергоэффективный мотор 800 Вт имеет идеальный баланс энергопотребления и обеспечивает эффективное смешивание. Создан для максимальной производительности с технологией ProBlend Crush.

    Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

    Идеальное дробление льда и твердых ингредиентов вдвое быстрее

    Технология ProBlend Crush позволяет превращать даже самые твердые ингредиенты в смузи вдвое быстрее. Наш уникальный 4-конечный нож в сочетании с энергоэффективным мотором 800 Вт легко измельчит лед и крупные ингредиенты.

    Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

    Макс. емкость 2 л, рабочая емкость кувшина 1,5 л

    В большом 2-литровом кувшине вы сможете приготовить до 1,5 литров вкусного смузи на всю семью либо оставить на потом.

    Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

    Простой выбор из 3 режимов скорости с помощью регулятора

    Литой регулятор не выскальзывает из рук, чтобы вы могли без труда регулировать скорость блендера. От легкого смешивания для мягких плодов — до турборежима для твердых фруктов и овощей. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость. Вы можете вручную выбирать наиболее подходящую скорость.

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок можно очищать более тщательно, а все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали блендера Philips подходят для мытья в посудомоечной машине.

    Новый большой кувшин с внутренними ребрами

    Новый большой кувшин с внутренними ребрами

    Этот инновационный кувшин с внутренними ребрами обеспечивает оптимальный поток ингредиентов для идеального смешивания.

    Импульсный режим для достижения однородной консистенции

    Добейтесь однородной консистенции смеси, включив удобный импульсный режим. Так все кусочки ингредиентов попадут на лезвия еще раз для более тщательного смешивания.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      измельчение
      Тип продукта
      Блендер
      Количество порций
      6
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      поворотный переключатель
      Длина шнура
      0,85 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Технология
      Технология ProBlend Crush
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор зарядки
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      17 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 85 дБ(А)
      Гарантия
      2 г
      Функция самоочистки
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      800
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      пластиковый кувшин
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      18,1
      Ширина изделия
      17,4
      Высота изделия
      40,5
      Вес продукта
      2,09
      Длина упаковки
      19,6
      Ширина упаковки
      33,6
      Высота упаковки
      27,5
      Вес в упаковке
      2,82

    • Срок службы

      Чехол
      >90 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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