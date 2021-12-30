Ключевые слова для поиска

  • Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд* Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд* Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Серия 3000 Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

    HR2291/01

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Создан для улучшения процесса измельчения при повседневном использовании за счет мощности в 600 Вт и эффективного ножа, способного измельчить различные ингредиенты и даже лед. Обеспечение однородной консистенции с минимальными усилиями в кратчайшие сроки.

    Узнать обо всех преимуществах

    Серия 3000 Блендер с технологией ProBlend Crush, 600 Вт, 2 л

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Идеальное смешивание без комочков всего за 45 секунд*

    Уникальная система ProBlend

    • Система ProBlend
    • Максимальный объем — 2 л
    • Рабочий объем — 1,25 л
    • 2 режима скорости и импульсный режим
    • Стеклянный кувшин
    Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

    Измельчает лед на мелкие кусочки всего за 45 секунд**

    Используйте импульсный режим системы ProBlend+, чтобы измельчить кубики льда на мелкие кусочки всего за 45 секунд**. Идеально подходит для приготовления ваших любимых охлажденных напитков и смузи, а также для особых десертов.

    Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

    Прочные острые лезвия из нержавеющей стали

    Прочные острые лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и устойчивыми к ржавчине и окислению.

    На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

    На выбор 2 уровня скорости + импульсный режим

    Используйте два уровня скорости и импульсный режим для быстрого приготовления широкого спектра напитков, а также ингредиентов для ваших любимых блюд. Используйте устройство для измельчения трав, специй и овощей, помола кофе и даже для измельчения льда, добавляемого в любимые смузи.

    Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

    Огромный кувшин идеально подойдет для семьи

    Подходит для приготовления до 6 напитков (при объеме стаканов 200 мл), благодаря рабочему объему кувшина в 1,25 л***.

    Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных лакомств

    Установите приложение NutriU для приготовления полезных и вкусных лакомств

    Установите и откройте для себя приложение NutriU с более чем 200 идеями о том, как приготовить ваши любимые напитки, блюда и закуски с помощью вашего нового блендера. Приготовление блюд здорового питания должно быть простым и одновременно разжигать аппетит к еще большему количеству полезных блюд у членов вашей семьи. Вот почему приложение NutriU предлагает множество здоровых альтернатив любимым блюдам. Начиная от полезных шоколадных десертов до основных блюд, богатых питательными веществами, мы создаем рецепты, полезные для здоровья, с сохранением восхитительного вкуса.

    Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

    Датчик термозащиты мотора предупреждает перегрев мотора

    Специальный датчик термозащиты мотора (MTP) предназначен для предотвращения перегрева мотора и защиты от перегрузки по току во время использования.

    Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

    Присоски на ножках блендера поглощают вибрации во время использования

    Блендер оснащен присосками для устойчивости и поглощения вибрации во время использования.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Для дополнительного спокойствия на блендер предоставляется гарантия, которая будет действительна в течение 2 лет.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      измельчение
      Тип продукта
      Блендер
      Сертификации
      Нет данных
      Вместимость корзины
      Нет данных
      Емкость резервуара для воды
      Нет данных
      Количество порций
      5
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      0,85
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция поддержания температуры
      Нет данных
      Таймер
      Нет данных
      Технология
      Система ProBlend
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Нет
      Ненагревающиеся ручки
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Минимальная температура
      Нет данных
      Максимальная температура
      Нет данных
      Индикатор емкости
      Да
      Клапан сброса давления
      Нет данных
      Материал кувшина
      Стекло
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Оборотов в минуту
      20 000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Да
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Да
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (стандартный)
      Lc = 86 дБ(А)
      Уровень шума (мощн.)
      Нет данных
      Уровень шума (ночн.)
      Нет данных
      Подключение к Интернету
      Нет данных
      Совместимость с "умным домом"
      Нет данных
      Зона действия Wi-Fi
      Нет данных
      Гарантия
      2
      Время нагрева
      Нет данных
      Совместимо с сухим кормом
      Нет данных
      Функция самоочистки
      Нет данных
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      600 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет данных

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Гарантийный талон
      Связанные аксессуары 2
      руководство пользователя/РП
      Связанные аксессуары 3
      Версия для печати

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      19,2
      Ширина изделия
      16,8
      Высота изделия
      38,4
      Вес продукта
      2,96
      Длина упаковки
      22
      Ширина упаковки
      25,3
      Высота упаковки
      34,6
      Вес в упаковке
      3,688

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Индонезия

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • * Протестировано в режиме MAX, на разных ингредиентах
    • ** для стакана объемом 200 мл

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.