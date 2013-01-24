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Кухонные весы

HR2393/01
Общая оценка / 5
  • Точное взвешивание в граммах или унциях Точное взвешивание в граммах или унциях Точное взвешивание в граммах или унциях
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    Кухонные весы

    HR2393/01
    Общая оценка / 5

    Точное взвешивание в граммах или унциях

    Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и кнопкой преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кухонные весы

    Точное взвешивание в граммах или унциях

    Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и кнопкой преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах

    Точное взвешивание в граммах или унциях

    Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и кнопкой преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Кухонные весы

    Точное взвешивание в граммах или унциях

    Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и кнопкой преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах

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      Точное взвешивание в граммах или унциях

      Взвешивание до 5 кг с шагом 1 грамм

      • предел взвешивания 5 кг
      • Белый
      Перевод граммов в унции

      Перевод граммов в унции

      Перевод граммов в унции

      Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов

      Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов

      Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов

      Автоматическое выключение для экономии энергии батарей

      Автоматическое выключение для экономии энергии батарей

      Автоматическое выключение для экономии энергии батарей

      Запоминание значения последнего взвешивания

      Запоминание значения последнего взвешивания

      Запоминание значения последнего взвешивания.

      Взвешивание с шагом 1 грамм

      Взвешивание с шагом 1 грамм

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Функция перевода единиц измерения
        Да
        Функция сброса показания для учета веса тары
        Да
        Резервная копия памяти
        Да
        Автоматическое выключение
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        1 батарейка 9 В (не в комплекте)  Вт
        Разрешение
        1 г, 1/8 унции
        Емкость
        5 кг, 11 фунтов  кг

      • Дизайн

        Материал
        Пластик ABS
        цвет
        Белый

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