HR2395/00
Точное взвешивание в граммах или унциях
Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и функцией преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Перевод граммов в унции
Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов
Автоматическое выключение для экономии энергии батарей
Запоминание значения последнего взвешивания.
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
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