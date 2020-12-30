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  • Точное взвешивание в граммах или унциях Точное взвешивание в граммах или унциях Точное взвешивание в граммах или унциях

    Кухонные весы

    HR2395/00

    Точное взвешивание в граммах или унциях

    Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и функцией преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары.

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    Кухонные весы

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    Точное взвешивание в граммах или унциях

    Взвешивание до 5 кг с шагом 1 грамм

    • предел взвешивания 5 кг
    • Серебристый
    Перевод граммов в унции

    Перевод граммов в унции

    Перевод граммов в унции

    Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов

    Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов

    Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов

    Автоматическое выключение для экономии энергии батарей

    Автоматическое выключение для экономии энергии батарей

    Автоматическое выключение для экономии энергии батарей

    Запоминание значения последнего взвешивания

    Запоминание значения последнего взвешивания

    Запоминание значения последнего взвешивания.

    Взвешивание с шагом 1 грамм

    Взвешивание с шагом 1 грамм

    • Технические характеристики

      Мощность
      1 батарейка 9 В (не в комплекте)  W
      Емкость
      5 кг, 11 фунтов  kg
      Разрешение
      1 г, 1/8 унции

    • Дизайн

      Цвет
      Серебристый
      Материал
      Нержавеющая сталь

    • Общие характеристики

      Резервная копия памяти
      Да
      Автоматическое выключение
      Да
      Функция сброса показания для учета веса тары
      Да
      Функция перевода единиц измерения
      Да

    Badge-D2C

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