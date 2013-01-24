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Точное взвешивание в граммах или унциях
Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и функцией преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точное взвешивание в граммах или унциях
Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и функцией преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах
Точное взвешивание в граммах или унциях
Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и функцией преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точное взвешивание в граммах или унциях
Кухонные весы Philips, работающие от батарей, с функцией автоматического выключения и функцией преобразования единиц измерения. Можно взвешивать до 5 кг продуктов с точностью до 1 г. Функция сброса показаний/учета веса тары. Узнать обо всех преимуществах
Перевод граммов в унции
Функция сброса показаний для раздельного взвешивания ингредиентов
Автоматическое выключение для экономии энергии батарей
Запоминание значения последнего взвешивания.
Общие характеристики
Технические характеристики
Дизайн