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  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2537/00

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день

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    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

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    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Легко готовьте полезные домашние блюда каждый день

    • Удобный
    • Простой
    • Мощный
    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

    Эргономичный дизайн

    Эргономичный дизайн

    Надежный и эргономичный дизайн предлагает удобство эксплуатации

    Передовая технология смешивания ProBlend

    Передовая технология смешивания ProBlend

    Philips ProMix разработан совместно с престижным Штутгартским университетом и использует уникальную, инновационную технологию с треугольной формой емкости для оптимального смешивания и максимальной скорости и стабильности работы.

    Одна кнопка извлечения

    Одна кнопка извлечения

    Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.

    Венчик

    Венчик

    Аксессуар-венчик для ручного блендера Philips позволит взбивать сливки, майонез, тесто для блинов и многое другое.

    Мощный мотор 650 Вт

    Мощный мотор 650 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд

    Компактный измельчитель

    С компактным аксессуаром-измельчителем вы сможете легко шинковать зелень, дробить орехи и шоколад, резать сыр и лук.

    Измельчитель размера XL

    Измельчитель XL для приготовления вкусных соусов и салатов, дробления фруктов и большого количества мяса

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      Пластик
      Материал насадки
      Металл

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Стакан
      • Компактный измельчитель
      • Венчик для взбивания
      • Измельчитель размера XL

    • Технические характеристики

      Мощность
      650  W

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    • Общие характеристики

      Режим скорости
      1

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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