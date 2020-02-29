HR2537/00
Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый деньУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Надежный и эргономичный дизайн предлагает удобство эксплуатации
Philips ProMix разработан совместно с престижным Штутгартским университетом и использует уникальную, инновационную технологию с треугольной формой емкости для оптимального смешивания и максимальной скорости и стабильности работы.
Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.
Аксессуар-венчик для ручного блендера Philips позволит взбивать сливки, майонез, тесто для блинов и многое другое.
Мощный мотор 650 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд
С компактным аксессуаром-измельчителем вы сможете легко шинковать зелень, дробить орехи и шоколад, резать сыр и лук.
Измельчитель XL для приготовления вкусных соусов и салатов, дробления фруктов и большого количества мяса
Страна изготовления
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
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