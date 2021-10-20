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Daily Collection

Ручной блендер с технологией ProMix

HR2538/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
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    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2538/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

      Легко готовьте полезные домашние блюда каждый день

      • Удобно
      • Easy
      • Мощный
      Насадка, предотвращающая разбрызгивание

      Насадка, предотвращающая разбрызгивание

      Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

      Эргономичный дизайн

      Эргономичный дизайн

      Прочная конструкция и эргономичный дизайн обеспечивают удобство использования

      Современная технология смешивания ProMix

      Современная технология смешивания ProMix

      Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

      Извлечение нажатием одной кнопки

      Извлечение нажатием одной кнопки

      Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.

      Одиночный венчик

      Одиночный венчик

      Одиночный венчик для ручного блендера Philips позволяет готовить взбитые сливки, майонез, тесто для блинчиков и многое другое.

      Насадка для картофельного пюре

      Насадка для картофельного пюре

      С этой насадкой вы сможете легко готовить картофельное пюре без комочков

      Мощный мотор 650 Вт

      Мощный мотор 650 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд

      Компактный измельчитель

      С компактным измельчителем вы можете без труда измельчать травы, орехи, сыр, шоколад и лук.

      • Конструкция

        Комплектация
        • Стакан
        • Компактный измельчитель
        • Насадка для картофельного пюре
        • Венчик для взбивания
        Материал корпуса
        Пластик
        Мощность
        650 W
        Сделано в
        Китай
        Цвет
        Белый
        Материал насадки
        Металл
        Режим скорости
        1

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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