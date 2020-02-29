HR2543/00
Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый деньУзнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Надежный и эргономичный дизайн предлагает удобство эксплуатации
Philips ProMix разработан совместно с престижным Штутгартским университетом и использует уникальную, инновационную технологию с треугольной формой емкости для оптимального смешивания и максимальной скорости и стабильности работы.
Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.
Аксессуар-венчик для ручного блендера Philips позволит взбивать сливки, майонез, тесто для блинов и многое другое.
Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты одним нажатием кнопки
С компактным аксессуаром-измельчителем вы сможете легко шинковать зелень, дробить орехи и шоколад, резать сыр и лук.
Страна изготовления
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Обслуживание
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