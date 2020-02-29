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  • Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2545/00

    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый день

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    Daily Collection Ручной блендер с технологией ProMix

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    Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки

    Легко готовьте полезные домашние блюда каждый день

    • Удобный
    • Простой
    • Мощный
    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт

    Мощный мотор 700 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Насадка предотвращает разбрызгивание

    Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.

    Эргономичный дизайн

    Эргономичный дизайн

    Надежный и эргономичный дизайн предлагает удобство эксплуатации

    Передовая технология смешивания ProBlend

    Передовая технология смешивания ProBlend

    Philips ProMix разработан совместно с престижным Штутгартским университетом и использует уникальную, инновационную технологию с треугольной формой емкости для оптимального смешивания и максимальной скорости и стабильности работы.

    Одна кнопка извлечения

    Одна кнопка извлечения

    Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.

    Турборежим для дополнительной мощности

    Турборежим для дополнительной мощности

    Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты одним нажатием кнопки

    Измельчитель размера XL

    Измельчитель XL для приготовления вкусных соусов и салатов, дробления фруктов и большого количества мяса

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет данных
      Функции
      смешивание, взбивание, измельчение
      Тип продукта
      Ручной блендер
      Количество порций
      2
      Нескользящие ножки
      Нет данных
      Интерфейс
      Кнопка ON/OFF + кнопка Turbo
      Длина шнура
      1,2 м
      Отделение для хранения шнура
      Нет данных
      Технология
      Технология ProMix
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Нет
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Пластик SAN
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      15000
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Нет
      Возможность колки льда
      Нет
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 85 дБ(А)
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      650
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Стакан
      Аксессуары в комплекте 2
      Измельчитель размера XL
      Аксессуары в комплекте 3
      венчик
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      7,3
      Ширина изделия
      6,2
      Высота изделия
      38,1
      Вес продукта
      0,785
      Длина упаковки
      25
      Ширина упаковки
      22,8
      Высота упаковки
      28
      Вес в упаковке
      1,875

    • Срок службы

      Чехол
      >90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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