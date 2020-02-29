HR2545/00
Быстрое и эффективное смешивание одним касанием кнопки
Мощный мотор и уникальный эргономичный дизайн позволяют использовать новый ручной блендер одним касанием кнопки для простого и эффективного приготовления полезных домашних блюд каждый деньУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Мощный мотор 700 Вт позволяет эффективно смешивать ингредиенты для ежедневного приготовления домашних блюд
Особая волнообразная форма нижней части погружной насадки блендера защищает от разбрызгивания во время приготовления блюд, оставляя рабочую поверхность чистой.
Надежный и эргономичный дизайн предлагает удобство эксплуатации
Philips ProMix разработан совместно с престижным Штутгартским университетом и использует уникальную, инновационную технологию с треугольной формой емкости для оптимального смешивания и максимальной скорости и стабильности работы.
Легко устанавливайте и снимайте различные аксессуары одним нажатием кнопки.
Турборежим ручного блендера Philips позволяет измельчать даже самые твердые ингредиенты одним нажатием кнопки
Измельчитель XL для приготовления вкусных соусов и салатов, дробления фруктов и большого количества мяса
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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