Стакан уместится в подстаканнике автомобиля

Для многих из нас жизнь стала гораздо более динамичной, и вам точно придется по вкусу возможность каждый день быстро готовить полезные смузи и брать их с собой. Смешивайте ингредиенты в стакане блендера и возьмите с собой смузи для полезного перекуса.