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  • Легко смешивает, рубит и измельчает Легко смешивает, рубит и измельчает Легко смешивает, рубит и измельчает

    Daily Collection Мини-блендер

    HR2604/80

    Легко смешивает, рубит и измельчает

    Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты.

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    Daily Collection Мини-блендер

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    Легко смешивает, рубит и измельчает

    Мотор 350 Вт для быстрого результата

    • 350 Вт
    • Дорожный стакан
    • Универсальный измельчитель
    Мощный мотор 350 Вт для идеальных смесей

    Мощный мотор 350 Вт для идеальных смесей

    Легко готовьте идеальные смеси. Оцените тщательное смешивание выбранных ингредиентов всего за 30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и 4-конечному ножу.

    Дробление льда и других твердых ингредиентов

    Дробление льда и других твердых ингредиентов

    От овощного соуса до полезных смузи — ваш мини-блендер справится с чем угодно. От киви до кубиков льда — смотрите, как легко он смешивает и дробит даже твердые ингредиенты.

    Компактный дизайн

    Компактный дизайн

    Благодаря компактному и современному дизайну мини-блендер можно хранить прямо на кухонной столешнице, чтобы не искать его, когда вы очень спешите и хотите перекусить.

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Насадки можно мыть в посудомойке

    Оцените удобство съемных аксессуаров с возможностью мытья в посудомоечной машине.

    Два режима скорости для тщательного смешивания

    Управляйте скоростью и тщательностью смешивания с двумя кнопками настройки скорости — всегда идеальные смузи без лишних усилий.

    Стакан уместится в подстаканнике автомобиля

    Для многих из нас жизнь стала гораздо более динамичной, и вам точно придется по вкусу возможность каждый день быстро готовить полезные смузи и брать их с собой. Смешивайте ингредиенты в стакане блендера и возьмите с собой смузи для полезного перекуса.

    Простая очистка съемного 4-конечного ножа

    Поддерживать блендер в идеальном состоянии очень легко. 4-конечный нож можно извлечь из кувшина для быстрой очистки после каждого использования.

    Универсальный измельчитель для нарезки овощей в комплекте

    Универсальный измельчитель — это действительно многофункциональный аксессуар. Готовьте разные соусы, рагу и дипы в универсальном измельчителе — он идеально подойдет для мелкой нарезки овощей, например репчатого лука, а также зелени, дробления орехов и рубки мяса.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Кувшин
      • Дорожный стакан
      • Универсальный измельчитель

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      350  W
      Длина шнура
      0,85  m
      Частота
      50–60  Hz
      Емкость
      1  l
      Рабочая емкость кувшина
      0,6  l
      Большой стакан
      0,7  l
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      21 080–28 520  rpm
      Максимальная мощность
      350 Вт
      Рабочая емкость универсального измельчителя
      150  ml
      Рабочая емкость стакана
      0,6  l
      максимальная скорость
      2
      Быстродействующий выключатель
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик с серебристым отливом

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (ДхШхВ)
      108 x 108 x 334  mm
      Вес изделия
      1,14  kg

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Нескользящие ножки
      Количество скоростей
      2
      Держатель кабеля
      N/A

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик
      Материал аксессуаров
      Пластик (стакан / универсальный измельчитель)
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      SAN
      Материал переключателя
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов

    Badge-D2C

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