Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Daily Collection

Мини-блендер

HR2604/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легко смешивает, рубит и измельчает Легко смешивает, рубит и измельчает Легко смешивает, рубит и измельчает
    -{discount-value}

    Daily Collection Мини-блендер

    HR2604/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко смешивает, рубит и измельчает

    Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Мини-блендер

    Легко смешивает, рубит и измельчает

    Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    Легко смешивает, рубит и измельчает

    Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    Daily Collection Мини-блендер

    Легко смешивает, рубит и измельчает

    Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все blender

      Легко смешивает, рубит и измельчает

      Мотор 350 Вт для быстрого результата

      • 350 Вт
      • Дорожный стакан
      • Универсальный измельчитель
      Мощный мотор 350 Вт для превосходного смешивания

      Мощный мотор 350 Вт для превосходного смешивания

      Создавать смеси стало проще, чем когда-либо. Легко смешивайте любимые ингредиенты всего за 30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и крестообразному лезвию.

      Дробите лед и другие твердые ингредиенты

      Дробите лед и другие твердые ингредиенты

      Что бы вы ни готовили — овощные соусы или полезные смузи — мини-блендер справится с любой задачей. Измельчайте и дробите любые, даже самые твердые ингредиенты — от киви до кубиков льда.

      Компактный дизайн

      Компактный дизайн

      Благодаря компактному и современному дизайну вы можете хранить мини-блендер на рабочем кухонном столе и не тратить время на его поиски в те дни, когда у вас много дел.

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Насадки можно мыть в посудомоечной машине

      Оцените удобство использования съемных аксессуаров, которые можно мыть в посудомоечной машине.

      Два режима скорости для эффективного измельчения

      Управляйте скоростью измельчения с двумя кнопками выбора скорости и всегда готовьте идеальные смузи.

      Стакан, который помещается в подстаканник

      Любителям активного образа жизни понравится возможность готовить и брать с собой полезные смузи каждый день. Смешивайте ингредиенты прямо в стакане и берите полезные смузи в дорогу.

      Съемное крестообразное лезвие легко очищать

      Поддерживать блендер в идеальном состоянии очень легко. Крестообразное лезвие после использования можно извлечь из емкости блендера и быстро очистить.

      Универсальный измельчитель в комплекте для простой нарезки овощей

      Универсальный измельчитель является по-настоящему многофункциональным прибором. Готовьте различные соусы и рагу с его помощью. Идеальное решение для нарезки таких ингредиентов, как лук, травы, орехи и мясо.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кувшин
        • Дорожный стакан
        • Универсальный измельчитель

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Нескользящие ножки
        Держатель кабеля
        n/a (не применимо)

      • Технические характеристики

        Питание
        350  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        21 080–28 520  об/мин
        Емкость
        0,6  л
        Рабочая емкость кувшина
        0,6  л
        Большой стакан
        0,7  л
        Рабочая емкость стакана
        0,6  л
        Рабочая емкость универсального измельчителя
        150  мл
        Длина шнура
        0,85  м
        Максимальная мощность
        350 Вт
        максимальная скорость
        2
        Быстродействующий выключатель
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Металлик с серебристым отливом

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал аксессуаров
        Пластик (Стакан / универсальный измельчитель)
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал переключателя
        Пластик

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        108 x 108 x 334  миллиметра
        Вес изделия
        1,14  кг

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии