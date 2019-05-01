HR2604/80
Легко смешивает, рубит и измельчает
Наслаждайтесь простым и быстрым приготовлением смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты.Узнать обо всех преимуществах
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Легко готовьте идеальные смеси. Оцените тщательное смешивание выбранных ингредиентов всего за 30 секунд благодаря мощному мотору 350 Вт и 4-конечному ножу.
От овощного соуса до полезных смузи — ваш мини-блендер справится с чем угодно. От киви до кубиков льда — смотрите, как легко он смешивает и дробит даже твердые ингредиенты.
Благодаря компактному и современному дизайну мини-блендер можно хранить прямо на кухонной столешнице, чтобы не искать его, когда вы очень спешите и хотите перекусить.
Оцените удобство съемных аксессуаров с возможностью мытья в посудомоечной машине.
Управляйте скоростью и тщательностью смешивания с двумя кнопками настройки скорости — всегда идеальные смузи без лишних усилий.
Для многих из нас жизнь стала гораздо более динамичной, и вам точно придется по вкусу возможность каждый день быстро готовить полезные смузи и брать их с собой. Смешивайте ингредиенты в стакане блендера и возьмите с собой смузи для полезного перекуса.
Поддерживать блендер в идеальном состоянии очень легко. 4-конечный нож можно извлечь из кувшина для быстрой очистки после каждого использования.
Универсальный измельчитель — это действительно многофункциональный аксессуар. Готовьте разные соусы, рагу и дипы в универсальном измельчителе — он идеально подойдет для мелкой нарезки овощей, например репчатого лука, а также зелени, дробления орехов и рубки мяса.
Страна изготовления
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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