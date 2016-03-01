HR2632/90
Высокая мощность и удобное использование
Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится!Узнать обо всех преимуществах
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Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Технология ProMix ручного блендера Philips была разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета. Усовершенствованная технология обеспечивает большую однородность и скорость смешивания. Уникальная технология ProMix — это треугольная форма насадки, которая гарантирует идеальную консистенцию супов и смузи.
Благодаря 25 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.
Надежный мотор мощностью 700 Вт для обработки любых ингредиентов.
Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.
Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.
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Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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