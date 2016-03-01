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  • Высокая мощность и удобное использование Высокая мощность и удобное использование Высокая мощность и удобное использование

    Viva Collection Ручной блендер

    HR2632/90

    Высокая мощность и удобное использование

    Благодаря ручному блендеру Philips мощностью 700 Вт с технологией ProMix и различными режимами скорости приготовление по любимым рецептам станет намного проще. Готовьте вкусные домашние блюда так, как вам нравится!

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    Viva Collection Ручной блендер

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    Высокая мощность и удобное использование

    Всегда вкусные блюда

    • Технология смешивания ProMix
    • 700 Вт, металлическая погружная насадка
    • Компактный измельчитель, венчик
    • 25 скоростей + турборежим
    Кнопка турборежима

    Кнопка турборежима

    Ручной блендер Philips оснащен кнопкой турборежима для обработки самых твердых ингредиентов.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Треугольная форма насадки для оптимальной плавности и однородности смешивания

    Технология ProMix ручного блендера Philips была разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета. Усовершенствованная технология обеспечивает большую однородность и скорость смешивания. Уникальная технология ProMix — это треугольная форма насадки, которая гарантирует идеальную консистенцию супов и смузи.

    Различные режимы скорости для обработки любых ингредиентов

    Благодаря 25 режимам скорости вы можете выбрать оптимальную скорость для обработки любых ингредиентов, что позволит получить нужную консистенцию и однородность.

    Мощный мотор для идеальных результатов

    Надежный мотор мощностью 700 Вт для обработки любых ингредиентов.

    Мягкая ручка и кнопки

    Мягкая ручка и кнопки обеспечивают удобство при работе с прибором.

    Компактный измельчитель для обработки орехов, шоколада и сыра

    Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Блендерная насадка
      • Компактный измельчитель
      • Венчик для взбивания

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,3  m
      Мощность
      700  W
      Напряжение
      220—240  V
      Частота
      50/60  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отсоединяемый шнек
      • Переключатель питания
      • Турборежим
      • Различные режимы скорости
      Количество скоростей
      25

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Полипропилен и резина
      Материал насадки
      Металл
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина
      SAN

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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