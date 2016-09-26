HR2642/40
Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд
Мощный и надежный ручной блендер 700 Вт оснащен функцией SpeedTouch для удобного выбора скорости и простого управления. Технология ProMix гарантирует плавное, эффективное смешивание для достижения однородной консистенции. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки.Узнать обо всех преимуществах
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Международная гарантия на 2 года.
Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.
Благодаря мощному и надежному мотору 700 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой погружную волнообразную насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.
Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.
Удобный выбор скорости обработки с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение блендера на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки.
Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.
Уникальная погружная волнообразная насадка треугольной формы
Измельчитель XL с невероятно острым ножом, который позволяет за несколько секунд обрабатывать большие порции мяса, трав, орехов, сыра, шоколада и многого другого.
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Общие характеристики
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