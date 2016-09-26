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  • Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

    Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

    HR2642/40

    Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

    Мощный и надежный ручной блендер 700 Вт оснащен функцией SpeedTouch для удобного выбора скорости и простого управления. Технология ProMix гарантирует плавное, эффективное смешивание для достижения однородной консистенции. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки.

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    Viva Collection Ручной блендер с технологией ProMix

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    Оптимизированное управление для быстрого приготовления блюд

    Смешивание, взбивание, нарезка и многое другое

    • 700 Вт, SpeedTouch с турборежимом
    • Технология ProMix
    • В 2 раза более тщательное смешивание*
    • На 30 % быстрее*
    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Международная гарантия на 2 года.

    Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

    Эргономичный дизайн рукоятки для удобства и безопасности

    Эргономичная мягкая рукоятка обеспечивает удобный и безопасный захват, что облегчает использование ручного блендера.

    Мощный мотор 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

    Мощный мотор 700 Вт обеспечивает идеальное смешивание

    Благодаря мощному и надежному мотору 700 Вт вы сможете использовать большое количество аксессуаров, обрабатывать практически любые ингредиенты и добиваться превосходных результатов при приготовлении любимых блюд.

    Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

    Стакан ProMix емкостью 1 л для оптимального смешивания, взбивания и измельчения

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой погружную волнообразную насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Эффективное и однородное смешивание

    Эффективное и однородное смешивание

    Уникальная технология Philips ProMix разработана в сотрудничестве со специалистами престижного Штутгартского университета и представляет собой насадку треугольной формы, которая гарантирует плавное, быстрое и эффективное смешивание для достижения однородной консистенции.

    Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

    Простая сборка благодаря отсоединению насадок нажатием одной кнопки

    Быстрые установка и снятие погружной насадки и аксессуаров простым нажатием кнопки.

    Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

    Технология SpeedTouch для удобной регулировки скорости

    Удобный выбор скорости обработки с помощью одной кнопки: чем сильнее нажатие, тем выше скорость. Включение блендера на медленной скорости предотвращает разбрызгивание, плавное увеличение скорости позволяет подобрать оптимальный режим для любых ингредиентов. Смешивайте, взбивайте, нарезайте — готовьте разнообразные рецепты простым нажатием кнопки.

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик для взбивания сливок, приготовления майонеза и других соусов

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для приготовления взбитых сливок, майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    Уникальная погружная волнообразная насадка треугольной формы

    Уникальная погружная волнообразная насадка треугольной формы

    Измельчитель XL для обработки мяса, орехов, сыра, шоколада и других продуктов

    Измельчитель XL с невероятно острым ножом, который позволяет за несколько секунд обрабатывать большие порции мяса, трав, орехов, сыра, шоколада и многого другого.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Европа

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Блендерная насадка
      • Венчик для взбивания
      • Измельчитель XL с двойным ножом
      • Стакан

    • Технические характеристики

      Мощность
      700  W
      Длина шнура
      1,2  m
      Напряжение
      220–240  V
      Вместимость стакана
      1  l
      Частота
      60  Hz
      Емкость измельчителя XL
      1000  ml

    • Дизайн

      Цвет
      • Белый
      • Белый и красный

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Отсоединяемый шнек
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Турборежим
      • Различные режимы скорости

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      АБС-пластик
      Материал аксессуаров
      Пластик SAN
      Материал насадки
      Металл
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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    • *По сравнению с ручным блендером Philips с конусообразной насадкой для измельчения; внутрикорпоративное тестирование с использованием помидоров и сырых овощей

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