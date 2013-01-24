Высокая производительность, компактный дизайн

Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах