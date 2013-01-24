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Daily Collection

Мясорубка

HR2710/10
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1 награда
  • Высокая производительность, компактный дизайн Высокая производительность, компактный дизайн Высокая производительность, компактный дизайн
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    Daily Collection Мясорубка

    HR2710/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Высокая производительность, компактный дизайн

    Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Мясорубка

    Высокая производительность, компактный дизайн

    Эта компактная мясорубка Philips не займет много места на кухне ни при использовании, ни при хранении. Кроме того, благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу через мясорубку можно пропускать большие порции ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, компактный дизайн

      Мощный мотор для обработки до 1,7 кг/мин

      • Номинальная мощность 450 Вт
      • Мощность при блокировке мотора: 1600 Вт
      • 1,7 кг/мин
      Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

      Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

      Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).

      Обработка до 1,7 кг в минуту

      Обработка до 1,7 кг в минуту

      Обработка до 1,7 кг в минуту.

      Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

      Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

      Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

      Нож из нержавеющей стали остается острым

      Нож из нержавеющей стали остается острым

      Нож из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничность и остается острым.

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

      Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они будут всегда установлены в правильное положение

      Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они будут всегда установлены в правильное положение

      Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

      2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

      2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

      Устройство защиты мотора

      Плавкий предохранитель защищает мотор и продлевает срок службы прибора.

      Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша

      Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша.

      Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке

      Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        Аксессуар для очистки

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Белый/лазурный
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик ABS

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        1

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,0  м
        Частота
        50  Гц
        Питание
        1600  Вт

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