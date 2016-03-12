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    HR2714/30

    HR2714/30

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    HR2714/30

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    Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

    Мощность мотора: 450 Вт (номинальная), 1600 Вт (при блокировке мотора)

    Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).

    Обработка до 1,7 кг в минуту

    Обработка до 1,7 кг в минуту

    Обработка до 1,7 кг в минуту.

    2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

    2 решетки для фарша из нержавеющей стали (5 и 8 мм)

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    Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

    Металлический соединительный элемент устойчив к нагрузкам

    Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

    Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

    Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

    Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

    Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

    Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

    Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!

    В комплект входит насадка для приготовления соусов и соков из мягких плодов

    В комплект входит насадка для приготовления соусов и соков из мягких плодов

    В комплект входит насадка для приготовления соусов и соков из мягких плодов — идеально для томатного сока.

    Нож из нержавеющей стали остается острым

    Нож из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничность и остается острым.

    Устройство защиты мотора

    Плавкий предохранитель защищает мотор и продлевает срок службы прибора.

    Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

    Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

    Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша

    Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша.

    Нож и винт регулируются автоматически и всегда будут установлены правильно

    Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

    Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке

    Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке.

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Аксессуар для очистки
      • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
      • Насадка для нарезки тонкими ломтиками
      • Насадка для кеббе
      • Насадка для соусов и соков
      • Насадка для крупной шинковки
      • Насадка для колбасок
      • Насадка для мелкой шинковки

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,0  m
      Мощность
      1600  W
      Частота
      50  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      Белый; серый

    • Вес и габариты

      Диаметр насадки для колбасок
      12,22  mm
      Диаметр отверстий решеток
      5,8  mm

    • Общие характеристики

      Количество скоростей
      1

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      АБС-пластик
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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