HR2714/30
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Простое и быстрое приготовление фарша благодаря мощному мотору: 450 Вт (номинальная мощность), 1600 Вт (при блокировке мотора).
Обработка до 1,7 кг в минуту.
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Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!
В комплект входит насадка для приготовления соусов и соков из мягких плодов — идеально для томатного сока.
Нож из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничность и остается острым.
Плавкий предохранитель защищает мотор и продлевает срок службы прибора.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
Автоматическая подача обеспечивает удобное приготовление фарша.
Нож на шнеке невозможно установить неправильно.
Прибор удобно переносить благодаря встроенной ручке.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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