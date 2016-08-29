HR2723/20
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).
3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).
Нож на шнеке невозможно установить неправильно.
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
Инновационная конструкция камеры подачи мяса обеспечивает удобный доступ к участкам, на которых скапливается большинство остатков фарша, для непревзойденного качества быстрой и гигиеничной очистки.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.
Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.
Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.