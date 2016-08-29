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    HR2723/20

    HR2723/20

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    HR2723/20

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    Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

    Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

    Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).

    3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

    3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

    3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).

    Нож и винт регулируются автоматически и всегда будут установлены правильно

    Нож и винт регулируются автоматически и всегда будут установлены правильно

    Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

    Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

    Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

    Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

    Инновационная конструкция камеры подачи мяса для удобной очистки

    Инновационная конструкция камеры подачи мяса для удобной очистки

    Инновационная конструкция камеры подачи мяса обеспечивает удобный доступ к участкам, на которых скапливается большинство остатков фарша, для непревзойденного качества быстрой и гигиеничной очистки.

    Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

    Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

    Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

    Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

    Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

    Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.

    Насадка для кеббе в комплекте

    Насадка для кеббе в комплекте

    Прочный металлический коннектор устойчив к нагрузкам во время готовки фарша

    Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

    Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

    Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Аксессуар для очистки
      • Насадка для крупной шинковки
      • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
      • Насадка для кеббе
      • Насадка для мелкой шинковки
      • Насадка для колбасок
      • Контейнер для овощей

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1  m
      Мощность
      1800  W
      Частота
      50  Hz

    • Дизайн

      Цвет
      • Серебристый
      • Белый

    • Вес и габариты

      Диаметр насадки для колбасок
      12, 22  mm
      Диаметр отверстий решеток
      3, 5, 8  mm

    • Общие характеристики

      Количество дисков для нарезки ломтиками
      3
      Количество скоростей
      1

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик ABS
      Материал аксессуаров
      Нержавеющая сталь
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал загрузочного лотка
      Металл

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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