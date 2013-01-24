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Viva Collection

Мясорубка

HR2723/20
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1 награда
  • Высокая производительность, максимальная гигиеничность Высокая производительность, максимальная гигиеничность Высокая производительность, максимальная гигиеничность
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    Viva Collection Мясорубка

    HR2723/20
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Высокая производительность, максимальная гигиеничность

    Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки. Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, максимальная гигиеничность

    Высокопроизводительная мясорубка Philips обрабатывает большие порции мяса благодаря мощному мотору и металлическому соединительному элементу. После приготовления фарша вы сможете тщательно помыть камеру для подачи благодаря инновации InsertClean и специальному аксессуару для очистки. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, максимальная гигиеничность

      InsertClean: простая и быстрая очистка

      • 2,3 кг/мин
      • Мощность при блокировке мотора: 1800 Вт
      • Белый
      Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

      Производительность: до 2,3 кг фарша в минуту

      Простое и быстрое приготовление фарша: 500 Вт (номинальная мощность), 1800 Вт (мощность при блокировке мотора).

      3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

      3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3 мм, 5 мм и 8 мм)

      3 гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (3, 5 и 8 мм) помогут приготовить блюдо по вашему вкусу в соответствии с рецептом. Размер отверстий варьируется от небольшого (3 мм) до крупного (8 мм).

      Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они всегда будут установлены правильно

      Нож и винт регулируются автоматически, поэтому они всегда будут установлены правильно

      Нож на шнеке невозможно установить неправильно.

      Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

      Дополнительная камера для подачи с тремя насадками-барабанами для нарезки овощей

      Благодаря трем входящим в комплект насадкам-барабанам нет ничего проще, чем нарезать овощи. Две насадки для шинковки позволяют получить мелкие или крупные кусочки. Насадка для нарезки ломтиками обрабатывает овощи в считаные секунды!

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

      Инновационная конструкция камеры подачи мяса для удобной очистки

      Инновационная конструкция камеры подачи мяса для удобной очистки

      Инновационная конструкция камеры подачи мяса обеспечивает удобный доступ к участкам, на которых скапливается большинство остатков фарша, для непревзойденного качества быстрой и гигиеничной очистки.

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

      Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

      Номинальная мощность 500 Вт, мощность при блокировке мотора 1800 Вт

      Обработка до 2,3 кг фарша в минуту без усилий.

      Насадка для кеббе в комплекте

      Насадка для кеббе в комплекте

      Прочный металлический соединительный элемент устойчив к большим нагрузкам во время приготовления фарша

      Металлический соединительный элемент повышенной прочности устойчив к большим нагрузкам.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Аксессуар для очистки
        • Насадка для крупной шинковки
        • Насадка для нарезки толстыми ломтиками
        • Насадка для мелкой шинковки
        • Насадка для кеббе
        • Контейнер для овощей
        • Насадка для колбасок

      • Общие характеристики

        Количество дисков для нарезки ломтиками
        3
        Количество скоростей
        1

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1  м
        Частота
        50  Гц
        Питание
        1800  Вт

      • Вес и габариты

        Диаметр насадки для колбасок
        12, 22  миллиметра
        Диаметр отверстий решеток
        3, 5, 8  миллиметра

      • Дизайн

        цвет
        • Серебристый
        • Белый

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Нержавеющая сталь
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик ABS
        Материал загрузочного лотка
        Металл

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