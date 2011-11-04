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    HR2727/50

    HR2727/50

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    HR2727/50

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    • Технические характеристики

      Частота
      50  Hz
      Напряжение
      220—240 В
      Скорости
      1+ реверс
      Мощность при блокировке мотора
      2000  W
      Номинальная мощность
      600  W

    • Дизайн

      Цвет
      Черный и серебристый

    • Аксессуары в комплекте

      Решетка из нержавеющей стали
      5 мм (средняя), 8 мм (крупная)
      Лоток для хранения насадок
      Да
      Насадка для печенья
      Да (только для WEU)
      Нож
      Да
      Пылезащитная крышка для лотка для мяса
      Да
      Лоток для мяса
      металл
      Насадка для кеббе
      Да
      Насадка для колбасок
      диаметр 12 мм, диаметр 22 мм
      Аксессуар для очистки
      Да

    Badge-D2C

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