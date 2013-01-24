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Высокая производительность, очистка за секунды
Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая производительность, очистка за секунды
Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах
Высокая производительность, очистка за секунды
Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая производительность, очистка за секунды
Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
Насадка для печенья
Благодаря коробке для хранения все аксессуары для мясорубки Philips всегда будут под рукой.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
Нож на шнеке невозможно установить неправильно
Аксессуары в комплекте
Дизайн
Технические характеристики