HR2727/50
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
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Насадка для печенья
Благодаря коробке для хранения все аксессуары для мясорубки Philips всегда будут под рукой.
Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!
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Нож на шнеке невозможно установить неправильно
Технические характеристики
Дизайн
Аксессуары в комплекте
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