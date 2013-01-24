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Viva Collection

Мясорубка

HR2727/50
Общая оценка / 5
1 награда
  • Высокая производительность, очистка за секунды Высокая производительность, очистка за секунды Высокая производительность, очистка за секунды
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    Viva Collection Мясорубка

    HR2727/50
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Viva Collection Мясорубка

    Высокая производительность, очистка за секунды

    Эта мясорубка Philips оснащена мощным двигателем, металлическим шнеком, острым ножом и гигиеничными решетками из нержавеющей стали. Инновационный аксессуар для очистки упрощает очистку решеток после приготовления фарша. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая производительность, очистка за секунды

      Специальная конструкция мотора для обработки до 2,9 кг/мин

      • 600 Вт (номин.), 2000 Вт (блок. мотора)
      • 2,9 кг/мин
      • Черный и серебристый
      • 2 диска для шинковки, 4 аксессуара
      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

      Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

      Насадка для печенья (только для WEU)

      Насадка для печенья (только для WEU)

      Насадка для печенья

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      В комплект входит практичная коробка для аксессуаров

      Благодаря коробке для хранения все аксессуары для мясорубки Philips всегда будут под рукой.

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар для очистки

      Инновационный 2-сторонний аксессуар сокращает время очистки на 50 %. После приготовления фарша просто поместите решетку для мяса на аксессуар для очистки и промойте под струей воды! Больше никаких мучений с очисткой забившихся отверстий решетки!

      Самонаправляющийся нож и винт для легкой сборки

      Самонаправляющийся нож и винт для легкой сборки

      Нож на шнеке невозможно установить неправильно

      Насадка для кеббе в комплекте

      Насадка для кеббе в комплекте

      Металлический лоток для мяса

      Металлический лоток для мяса

      Гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм).

      Гигиеничные решетки для фарша из нержавеющей стали (5 мм и 8 мм).

      Лоток для мяса с пылезащитной крышкой

      Лоток для мяса с пылезащитной крышкой

      Производительность: до 2,9 кг в минуту

      Производительность: до 2,9 кг в минуту

      Технические характеристики

      • Аксессуары в комплекте

        Решетка из нержавеющей стали
        5 мм (средняя), 8 мм (крупная)
        Нож
        Да
        Насадка для кебаба
        Да
        Насадка для колбасок
        диаметр 12 мм, диаметр 22 мм
        Лоток для хранения насадок
        Да
        Лоток для мяса
        металл
        Пылезащитная крышка для лотка для мяса
        Да
        Приспособление для очистки
        Да
        Насадка для печенья
        Да (только для WEU)

      • Дизайн

        цвет
        Черный и серебристый

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50  Гц
        Режимы скоростей
        1+ реверс
        Мощность при блокировке мотора
        2000  Вт
        Номинальная мощность
        600  Вт

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