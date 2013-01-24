Легко готовит свежевыжатый сок

С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах