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Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах
Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики