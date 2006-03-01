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  • Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок

    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2737/70

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время.

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    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

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    Легко готовит свежевыжатый сок

    Компактная соковыжималка для цитрусовых: можно мыть в посудомоечной машине

    • 0,4 л
    • 25 Вт
    • Функция Auto Reverse
    • Отделение для хранения шнура
    Кувшин для сока объемом 400 мл

    Кувшин для сока объемом 400 мл

    Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Небольшой размер и компактный дизайн

    Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

    • Характеристики конструкции

      Материал корпуса
      Полипропилен
      Цвет
      Яркий белый с голубым оттенком
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Полипропилен

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      25  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость кувшина
      0,4  l

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да

    Badge-D2C

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