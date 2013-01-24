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Daily Collection

Цитрус-пресс

HR2737/70
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок
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    Daily Collection Цитрус-пресс

    HR2737/70
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Цитрус-пресс

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Цитрус-пресс

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этого цитрус-пресса Philips можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции его легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от необходимости очищать прибор вручную и экономит ваше время. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все citrus-juicer

      Легко готовит свежевыжатый сок

      Компактный цитрус-пресс: можно мыть в посудомоечной машине

      • 0,4 л
      • 25 Вт
      • Функция Auto Reverse
      • Отделение для хранения шнура
      Кувшин для сока объемом 400 мл

      Кувшин для сока объемом 400 мл

      Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с голубым оттенком
        Материал корпуса
        Полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Полипропилен

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина
        0,4  Д
        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        25  Вт
        напряжение
        220—240  В

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