HR2738/00
Легко готовит свежевыжатый сок
С помощью этой соковыжималки для цитрусовых можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от мытья вручную и экономит время.Узнать обо всех преимуществах
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Большой кувшин для сока емкостью 500 мл
новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание
Возможность экономии места благодаря удобной системе смотки сетевого шнура под корпусом.
Эта компактная соковыжималка всегда будет у вас под рукой. Прибор удобно хранить, ведь он не занимает много места.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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