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Daily Collection

Соковыжималка для цитрусовых

HR2738/00
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  • Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок
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    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2738/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от мытья вручную и экономит время. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от мытья вручную и экономит время. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все citrus-juicer

      Легко готовит свежевыжатый сок

      Можно мыть в посудомоечной машине, компактная конструкция

      • 0,5 л
      • 25 Вт
      • Функция Auto Reverse
      • Отделение для хранения шнура
      В комплект входит кувшин для сока емкостью 500 мл

      В комплект входит кувшин для сока емкостью 500 мл

      Большой кувшин для сока емкостью 500 мл

      новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

      новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

      новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Возможность экономии места благодаря удобной системе смотки сетевого шнура под корпусом.

      Компактный дизайн для удобства хранения

      Компактный дизайн для удобства хранения

      Эта компактная соковыжималка всегда будет у вас под рукой. Прибор удобно хранить, ведь он не занимает много места.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Звездный белый
        Материал корпуса
        Полипропилен
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Полипропилен

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        25  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Емкость кувшина
        0,5  л

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