Легко готовит свежевыжатый сок

С помощью этой соковыжималки для цитрусовых можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от мытья вручную и экономит время.