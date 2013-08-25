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  • Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок Легко готовит свежевыжатый сок

    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2738/00

    Легко готовит свежевыжатый сок

    С помощью этой соковыжималки для цитрусовых можно легко приготовить вкусные соки дома. Благодаря компактной конструкции ее легко хранить, а все части можно мыть в посудомоечной машине, что избавляет от мытья вручную и экономит время.

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    Daily Collection Соковыжималка для цитрусовых

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    Легко готовит свежевыжатый сок

    Можно мыть в посудомоечной машине, компактная конструкция

    • 0,5 л
    • 25 Вт
    • Функция Auto Reverse
    • Отделение для хранения шнура
    В комплект входит кувшин для сока емкостью 500 мл

    В комплект входит кувшин для сока емкостью 500 мл

    Большой кувшин для сока емкостью 500 мл

    новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

    новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

    новая конструкция носика позволяет предотвратить проливание

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Возможность экономии места благодаря удобной системе смотки сетевого шнура под корпусом.

    Компактный дизайн для удобства хранения

    Компактный дизайн для удобства хранения

    Эта компактная соковыжималка всегда будет у вас под рукой. Прибор удобно хранить, ведь он не занимает много места.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Дополнительный материал
      Пластик
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      Соковыжималка для цитрусовых
      Тип продукта
      Соковыжималка для цитрусовых
      Количество порций
      2
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      ручное выжимание сока
      Длина шнура
      0,8
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция поддержания температуры
      Нет
      Таймер
      Нет
      Технология
      Функция Auto Reverse
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Нет
      Ненагревающиеся ручки
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Полипропилен
      Материал лезвия
      Полипропилен
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Нет
      Съемные лезвия
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 72 дБ(А)
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      25
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Инструкция по эксплуатации
      Аксессуары в комплекте 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      14,5
      Ширина изделия
      19,7
      Высота изделия
      16,4
      Вес продукта
      0,535
      Длина упаковки
      18
      Ширина упаковки
      18
      Высота упаковки
      17,5
      Вес в упаковке
      0,72

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      из 90% переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Босния и Герцеговина

    Badge-D2C

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