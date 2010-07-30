HR2744/40
Свежий сок всего за несколько секунд
Яркая цветная соковыжималка для цитрусовых Philips HR2744/40 с регулятором содержания мякоти в соках по вашему вкусу.Узнать обо всех преимуществах
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Вкусный сок: прозрачный или с мякотью.
Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.
Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
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