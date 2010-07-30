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  • Свежий сок всего за несколько секунд Свежий сок всего за несколько секунд Свежий сок всего за несколько секунд

    Viva Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2744/40

    Свежий сок всего за несколько секунд

    Яркая цветная соковыжималка для цитрусовых Philips HR2744/40 с регулятором содержания мякоти в соках по вашему вкусу.

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    Viva Collection Соковыжималка для цитрусовых

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    Свежий сок всего за несколько секунд

    Соковыжималка для цитрусовых для приготовления с мякотью или без

    • 0,6 л
    • 25 Вт
    • Регулятор мякоти
    • Функция Auto Reverse
    Регулятор мякоти

    Регулятор мякоти

    Вкусный сок: прозрачный или с мякотью.

    Кувшин для сока 600 мл

    Кувшин для сока 600 мл

    Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Компактная конструкция

    Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      Соковыжималка для цитрусовых
      Тип продукта
      Соковыжималка для цитрусовых
      Количество порций
      2
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      ручное выжимание сока
      Длина шнура
      0,7 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Функция поддержания температуры
      Нет
      Таймер
      Нет
      Технология
      Функция Auto Reverse
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет
      Индикатор питания
      Нет
      Ненагревающиеся ручки
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Пластик SAN
      Материал лезвия
      Полипропилен
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Нет
      Съемные лезвия
      Нет
      Возможность колки льда
      Нет данных
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет данных
      Кулинарная книга
      Нет данных
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 72 дБ(А)
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      25
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Инструкция по эксплуатации
      Аксессуары в комплекте 2
      Гарантийный талон

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Да
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      14,5
      Ширина изделия
      19,7
      Высота изделия
      16,4
      Вес продукта
      0,535
      Длина упаковки
      22,2
      Ширина упаковки
      22,2
      Высота упаковки
      25
      Вес в упаковке
      1,11

    • Срок службы

      Чехол
      >75 % переработанных материалов

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Босния и Герцеговина

    Badge-D2C

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