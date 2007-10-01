HR2744/55
Свежий сок за считанные секунды
Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Для выбора прозрачного сока или сока с мякотью.
Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.
Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.
Характеристики дизайна
Технические характеристики
Общие характеристики
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