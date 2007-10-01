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  • Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды

    Соковыжималка для цитрусовых

    HR2744/55

    Свежий сок за считанные секунды

    Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу.

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    Соковыжималка для цитрусовых

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    Свежий сок за считанные секунды

    Вы выбираете: прозрачный сок или сок с мякотью

    • 0,6 л
    • 25 Вт
    • Регулятор мякоти
    • Функция Auto Reverse
    Регулятор мякоти

    Регулятор мякоти

    Для выбора прозрачного сока или сока с мякотью.

    Кувшин для сока емкостью 600 мл

    Кувшин для сока емкостью 600 мл

    Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Компактная конструкция

    Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Яркий белый с оранжевыми вставками
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал кроме кувшина
      PP

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      25  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость кувшина
      0,6  l

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Регулятор мякоти
      Да

    Badge-D2C

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