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Свежий сок за считанные секунды
Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий сок за считанные секунды
Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
Свежий сок за считанные секунды
Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свежий сок за считанные секунды
Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах
Для выбора прозрачного сока или сока с мякотью.
Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики