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  • Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды

    Соковыжималка для цитрусовых

    HR2744/80

    Свежий сок за считанные секунды

    Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу.

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    Соковыжималка для цитрусовых

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    Свежий сок за считанные секунды

    Вы выбираете: прозрачный сок или сок с мякотью

    • 0,6 л
    • 25 Вт
    • Регулятор мякоти
    • Функция Auto Reverse
    Регулятор мякоти

    Регулятор мякоти

    Вкусный сок: прозрачный или с мякотью.

    Кувшин для сока 600 мл

    Кувшин для сока 600 мл

    Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.

    Отделение для хранения шнура

    Отделение для хранения шнура

    Компактная конструкция

    Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.

    • Характеристики дизайна

      Цвет
      Яркий белый с оранжевыми вставками
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      SAN
      Материал кроме кувшина
      PP

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      25  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость кувшина
      0,6  l

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Регулятор мякоти
      Да

    Badge-D2C

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