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Цитрус-пресс

HR2744/80
Общая оценка / 5
1 награда
  • Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды Свежий сок за считанные секунды
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    Цитрус-пресс

    HR2744/80
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Свежий сок за считанные секунды

    Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Цитрус-пресс

    Свежий сок за считанные секунды

    Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

    Свежий сок за считанные секунды

    Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цитрус-пресс

    Свежий сок за считанные секунды

    Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежий сок за считанные секунды

      Вы выбираете: прозрачный сок или сок с мякотью

      • 0,6 л
      • 25 Вт
      • Регулятор мякоти
      • Функция Auto Reverse
      Регулятор мякоти

      Регулятор мякоти

      Для выбора прозрачного сока или сока с мякотью.

      Отделение для хранения шнура

      Отделение для хранения шнура

      Кувшин для сока емкостью 600 мл

      Кувшин для сока емкостью 600 мл

      Небольшой размер и компактный дизайн

      Благодаря компактному дизайну прибор занимает совсем немного места, и его удобно хранить в небольшом шкафчике.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Яркий белый с оранжевыми вставками
        Материал кроме кувшина
        PP
        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Регулятор мякоти
        Да

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина
        0,6  Д
        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        25  Вт
        напряжение
        220—240  В

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