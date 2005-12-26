Соковыжималка для цитрусовых
Свежий сок за считанные секунды
Яркая соковыжималка для цитрусовых с регулятором содержания мякоти для управления количеством мякоти в соках по вашему вкусу.
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Соковыжималка для цитрусовых
Свежий сок за считанные секунды Вы выбираете: прозрачный сок или сок с мякотью 0,6 л 25 Вт Регулятор мякоти Функция Auto Reverse Регулятор мякоти
Вкусный сок: прозрачный или с мякотью.
Кувшин для сока 600 мл
Благодаря этому кувшину сок дольше остается свежим.
Отделение для хранения шнура Компактная конструкция
Благодаря очень компактному дизайну прибор можно легко хранить в небольших шкафчиках и ящиках.
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