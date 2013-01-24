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Avance Collection

Соковыжималка для цитрусовых

HR2752/90
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  • Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума
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    Avance Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2752/90
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Свежевыжатый сок без шума

    Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Avance Collection Соковыжималка для цитрусовых

    Свежевыжатый сок без шума

    Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах

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      Свежевыжатый сок без шума

      Наиболее тихая соковыжималка для цитрусовых

      • Прямой поток
      • с металлическим фильтром
      • Система "капля-стоп"
      • Крышка от пыли
      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Международная гарантия на 2 года.

      Мощный мотор 85 Вт

      Мощный мотор 85 Вт

      Исключительно тихая работа мотора

      Исключительно тихая работа мотора

      Предотвращает протекание

      Предотвращает протекание

      Без пыли

      Без пыли

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный
        Материал
        PP

      • Общие характеристики

        Прямой поток
        Да
        Защита от протекания
        Да
        Крышка от пыли
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        85  Вт
        напряжение
        220–240  В
        Длина шнура
        1,0  м

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