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Свежевыжатый сок без шума
Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах
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Свежевыжатый сок без шума
Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики