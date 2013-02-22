HR2752/90
Свежевыжатый сок без шума
Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.
Международная гарантия на 2 года.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и размеры
Страна происхождения
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.