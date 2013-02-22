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  • Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума Свежевыжатый сок без шума

    Avance Collection Соковыжималка для цитрусовых

    HR2752/90

    Свежевыжатый сок без шума

    Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу.

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    Avance Collection Соковыжималка для цитрусовых

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    Свежевыжатый сок без шума

    Наиболее тихая соковыжималка для цитрусовых

    • Прямой поток
    • с металлическим фильтром
    • Система "капля-стоп"
    • Крышка от пыли
    Предотвращает протекание

    Предотвращает протекание

    Носик с защитой от протекания предотвращает проливание сока на кухонный стол. Очистка носика не составляет труда, так как его можно снять и вымыть в посудомоечной машине.

    Гарантия 2 года

    Гарантия 2 года

    Международная гарантия на 2 года.

    Мощный мотор 85 Вт

    Мощный мотор 85 Вт

    Исключительно тихая работа мотора

    Исключительно тихая работа мотора

    Без пыли

    Без пыли

    • Общие характеристики

      Основной материал
      PP
      Тип продукта
      Соковыжималка для цитрусовых
      Нескользящие ножки
      Да
      Длина шнура
      1 м
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Нет
      Материал кувшина
      n/a (не применимо)
      Материал лезвия
      n/a (не применимо)
      Импульсный режим
      Нет
      Съемные лезвия
      n/a (не применимо)
      Гарантия
      Да
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      85 Вт
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоостановка лезвия
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      10,4 см
      Ширина изделия
      10,4 см
      Высота изделия
      11,2 см

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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