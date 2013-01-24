Свежевыжатый сок без шума

Соковыжималка для цитрусовых Philips работает настолько тихо, что вы можете наслаждаться спокойным началом дня. А мотор мощностью 85 Вт с легкостью выполняет свою работу. Узнать обо всех преимуществах