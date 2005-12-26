Соковыжималка
Легко выжать сок дома
С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.
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Легко выжать сок дома Удобно подавать на стол, удобно хранить Удобный для подачи отсоединяемый стакан для сока 500 мл
Удобный для подачи отсоединяемый стакан для сока 500 мл.
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл
Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.
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