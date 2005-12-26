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  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома

    Соковыжималка

    HR2826

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения.

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    Соковыжималка

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    Легко выжать сок дома

    Удобно подавать на стол, удобно хранить

    • 220 Вт
    • 0,5 л

    Удобный для подачи отсоединяемый стакан для сока 500 мл

    Удобный для подачи отсоединяемый стакан для сока 500 мл.

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

    Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

    • Характеристики конструкции

      Цвет
      Белый с зелеными вставками
      Материал корпуса и фиксаторов
      PP
      Материал крышки
      SAN

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,2  m
      Мощность
      220  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Контейнер для мякоти
      500  ml

    • Общие характеристики

      Нескользящие ножки
      Да
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Фиксаторы
      Да

    Badge-D2C

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