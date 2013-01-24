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Соковыжималка

HR2826
Общая оценка / 5
  • Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома Легко выжать сок дома
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    Соковыжималка

    HR2826
    Общая оценка / 5

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Соковыжималка

    Легко выжать сок дома

    С помощью этой соковыжималки можно легко приготовить вкусные свежевыжатые соки. Кроме того, компактная конструкция обеспечивает простоту хранения. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко выжать сок дома

      Удобно подавать на стол, удобно хранить

      • 220 Вт
      • 0,5 л

      Удобный для подачи отсоединяемый стакан для сока 500 мл

      Удобный для подачи отсоединяемый стакан для сока 500 мл.

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл

      Готовьте соки не прерываясь с помощью съемного контейнера для мякоти объемом 500 мл.

      Технические характеристики

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с зелеными вставками
        Материал корпуса и фиксаторов
        PP
        Материал крышки
        SAN

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да
        Фиксаторы
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        220  Вт
        Контейнер для мякоти
        500  мл
        напряжение
        220–240  В

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