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Мини-блендер

HR2860/55
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Общая оценка / 5
  • Удобный и простой в использовании Удобный и простой в использовании Удобный и простой в использовании
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    Мини-блендер

    HR2860/55
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Удобный и простой в использовании

    В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 1 520 руб.
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    Мини-блендер

    Удобный и простой в использовании

    В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобный и простой в использовании

      Блендер с мельничкой для сухих и сочных продуктов

      • 220 Вт
      • Пластиковый кувшин 0,4 л
      • с фильтром, мельничкой и измельчителем
      • Импульсный
      Нож для сочных продуктов

      Нож для сочных продуктов

      Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили

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      Мельница

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      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Мельница
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Слоновая кость с синими вставками
        Материал кувшина блендера
        SAN
        Материал корпуса
        PP
        Материал ножа
        Нержавеющая сталь

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Режим скорости
        1

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        0,4  Д
        Кувшин маленькой емкости
        200  мл
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        220  Вт
        напряжение
        220—240  В

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