HR2860/55
Удобный и простой в использовании
В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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