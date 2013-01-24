Удобный и простой в использовании

В комплект блендера Philips мощностью 220 Вт входят кувшин емкостью 400 мл, мельнички для сухих и сочных продуктов и два стакана с крышками. Кроме того, в блендере имеется удобный отсек для хранения шнура. Узнать обо всех преимуществах