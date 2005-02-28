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  • Удобный и простой в использовании Удобный и простой в использовании Удобный и простой в использовании

    Мини-блендер

    HR2860/80

    Удобный и простой в использовании

    Блендер мощностью 220 Вт с кувшином емкостью 400 мл, мельница для сухих продуктов, мельница для сочных продуктов, два стакана с крышками, удобный отсек для хранения шнура.

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    Мини-блендер

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    Удобный и простой в использовании

    с мельницей для сухих и сочных продуктов

    • 220 Вт
    • Пластиковый кувшин 0,4 л
    • с фильтром, мельничкой и измельчителем
    • Импульсный
    Нож для сочных продуктов

    Нож для сочных продуктов

    Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили

    Два мерных стакана с крышкой

    Два мерных стакана с крышкой

    Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

    Мельничка

    Мельничка

    Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.

    • Характеристики конструкции

      Материал корпуса
      PP
      Цвет
      Слоновая кость с синими вставками
      Материал кувшина блендера
      SAN
      Материал ножа
      Нержавеющая сталь

    • Аксессуары

      Мельничка
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      220  W
      Напряжение
      220–240  V
      Частота
      50/60  Hz
      Кувшин маленькой емкости
      200  ml
      Вместимость кувшина блендера
      1,5  l

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1

    Badge-D2C

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