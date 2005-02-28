HR2860/80
Удобный и простой в использовании
Блендер мощностью 220 Вт с кувшином емкостью 400 мл, мельница для сухих продуктов, мельница для сочных продуктов, два стакана с крышками, удобный отсек для хранения шнура.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная мельница для сочных продуктов включается одним нажатием и быстро измельчает лук, чеснок, имбирь и перец чили
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Уникальный режущий блок быстро перемалывает бобы и орехи.
Характеристики конструкции
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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