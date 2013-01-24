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Мини-блендер

HR2870/00
Общая оценка / 5
  • Быстрый, свежий и здоровый Быстрый, свежий и здоровый Быстрый, свежий и здоровый
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    Мини-блендер

    HR2870/00
    Общая оценка / 5

    Быстрый, свежий и здоровый

    В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Мини-блендер

    Быстрый, свежий и здоровый

    В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    Быстрый, свежий и здоровый

    В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мини-блендер

    Быстрый, свежий и здоровый

    В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

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    См. все blender

      Быстрый, свежий и здоровый

      • 250 Вт
      • Пластиковый кувшин 0,6 л
      • с фильтром, мельничкой и измельчителем
      • 2 режима скорости
      Два скоростных режима: высокая и низкая скорости

      Два скоростных режима: высокая и низкая скорости

      Измельчайте на низкой или высокой скорости, и в импульсном режиме с регулятором скорости.

      Кувшин 600 мл

      Кувшин 600 мл

      С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.

      Два мерных стакана с крышкой

      Два мерных стакана с крышкой

      Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Измельчитель для разнообразных ингредиентов

      Измельчитель для разнообразных ингредиентов

      Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

      Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

      Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

      С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

      Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

      Чаша для коктейлей

      Чаша для коктейлей

      Чаша для коктейлей — сделайте свой собственный фруктовый коктейль и захватите с собой.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Да
        Фильтр
        Да
        Мельница
        Да
        Чаша для коктейлей
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Белый с голубым оттенком
        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN

      • Общие характеристики

        Режим скорости
        2
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        0,75  Д
        Емкость измельчителя
        350  мл
        Емкость мельницы
        350  мл
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        250  Вт
        напряжение
        220—240  В

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