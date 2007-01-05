Быстрый, свежий и здоровый

В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита!