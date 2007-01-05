HR2870/00
Быстрый, свежий и здоровый
В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Измельчайте на низкой или высокой скорости, и в импульсном режиме с регулятором скорости.
С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.
С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.
Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.
Чаша для коктейлей — сделайте свой собственный фруктовый коктейль и захватите с собой.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
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