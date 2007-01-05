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  • Быстрый, свежий и здоровый Быстрый, свежий и здоровый Быстрый, свежий и здоровый

    Мини-блендер

    HR2870/00

    Быстрый, свежий и здоровый

    В отличие от сложных и громоздких приборов, продающихся в магазинах, мини-блендер HR2870/00 от Philips избавит Вас от хлопот на кухне. За несколько секунд можно приготовить до двух порций, смешав свежие и вкусные ингредиенты. Приятного аппетита!

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    Мини-блендер

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    Быстрый, свежий и здоровый

    • 250 Вт
    • Пластиковый кувшин 0,6 л
    • с фильтром, мельничкой и измельчителем
    • 2 режима скорости
    Два скоростных режима: высокая и низкая скорости

    Два скоростных режима: высокая и низкая скорости

    Измельчайте на низкой или высокой скорости, и в импульсном режиме с регулятором скорости.

    Кувшин 600 мл

    Кувшин 600 мл

    С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.

    Два мерных стакана с крышкой

    Два мерных стакана с крышкой

    Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Измельчитель для разнообразных ингредиентов

    Измельчитель для разнообразных ингредиентов

    Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

    Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

    Фильтр для сока без мякоти и соевого молока

    С блендером Philips можно легко приготовить соевое молоко или фруктовый сок без косточек и семян.

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Мельничка для измельчения ингредиентов за секунды

    Используйте мельничку этого блендера Philips для измельчения ингредиентов с разным процентом содержания влаги: кофейных зерен, сухих трав, чили и черного перца за считанные секунды.

    Чаша для коктейлей

    Чаша для коктейлей

    Чаша для коктейлей — сделайте свой собственный фруктовый коктейль и захватите с собой.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Цвет
      Белый с голубым оттенком
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      SAN

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Да
      Мельничка
      Да
      Фильтр
      Да
      Чаша для коктейлей
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220—240  V
      Мощность
      250  W
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость мельницы
      350  ml
      Вместимость кувшина блендера
      0,75  l
      Емкость измельчителя
      350  ml

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2

    Badge-D2C

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