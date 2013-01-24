Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Мини-блендер

HR2870/50
Общая оценка / 5
  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро
    -{discount-value}

    Мини-блендер

    HR2870/50
    Общая оценка / 5

    Увлекательно, свежо и быстро

    Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    Увлекательно, свежо и быстро

    Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мини-блендер

    Увлекательно, свежо и быстро

    Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все blender

      Увлекательно, свежо и быстро

      Мини-блендер для новых интересных рецептов

      • 250 Вт
      • Пластиковый кувшин 0,6 л
      • с фильтром, мельничкой и измельчителем
      • 2 режима скорости
      Кувшин 600 мл

      Кувшин 600 мл

      С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.

      Два мерных стакана с крышкой

      Два мерных стакана с крышкой

      Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

      Измельчитель для разнообразных ингредиентов

      Измельчитель для разнообразных ингредиентов

      Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Съемный ножевой блок для легкой очистки

      Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

      Чаша для коктейлей

      Чаша для коктейлей

      Чаша для коктейлей — сделайте свой собственный фруктовый коктейль и захватите с собой.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Измельчитель
        Да
        Чаша для коктейлей
        Да

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Серебристый с черными вставками
        Материал корпуса
        Пластик ABS
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал кувшина блендера
        SAN

      • Общие характеристики

        Режим скорости
        2
        Отделение для хранения шнура
        Да

      • Технические характеристики

        Вместимость кувшина блендера
        0,75  Д
        Емкость измельчителя
        350  мл
        Емкость чаши для соков
        350  мл
        Частота
        50/60  Гц
        Питание
        250  Вт
        напряжение
        220—240  В

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии