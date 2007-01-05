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  • Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер

    HR2870/50

    Увлекательно, свежо и быстро

    Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита!

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    Мини-блендер

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    Увлекательно, свежо и быстро

    Мини-блендер для новых интересных рецептов

    • 250 Вт
    • Пластиковый кувшин 0,6 л
    • с фильтром, мельничкой и измельчителем
    • 2 режима скорости
    Кувшин 600 мл

    Кувшин 600 мл

    С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.

    Два мерных стакана с крышкой

    Два мерных стакана с крышкой

    Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки

    Измельчитель для разнообразных ингредиентов

    Измельчитель для разнообразных ингредиентов

    Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Съемный ножевой блок для легкой очистки

    Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.

    Чаша для коктейлей

    Чаша для коктейлей

    Чаша для коктейлей — сделайте свой собственный фруктовый коктейль и захватите с собой.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Цвет
      Серебристый с черными вставками
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал кувшина блендера
      SAN

    • Аксессуары

      Измельчитель
      Да
      Чаша для коктейлей
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      250  W
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      0,75  l
      Емкость чаши для соков
      350  ml
      Емкость измельчителя
      350  ml

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      2

    Badge-D2C

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