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Увлекательно, свежо и быстро
Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлекательно, свежо и быстро
Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах
Увлекательно, свежо и быстро
Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Увлекательно, свежо и быстро
Этот мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы, экзотические коктейли или изысканные десерты. За считанные секунды можно приготовить до двух порций блюда из свежих ингредиентов. Приятного аппетита! Узнать обо всех преимуществах
С кувшином 600 мл можно идеально хранить две порции.
Два мерных стакана с крышкой, удобные для хранения или перевозки
Аксессуар для блендера Philips дополняет ваш блендер. Этот измельчитель нарезает лук, зелень, орехи и мясо на мелкие кусочки.
Для быстрой и эффективной очистки извлеките ножевой блок из кувшина.
Чаша для коктейлей — сделайте свой собственный фруктовый коктейль и захватите с собой.
Аксессуары
Характеристики дизайна
Общие характеристики
Технические характеристики