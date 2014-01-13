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    Daily Collection Мини-блендер

    HR2874/00

    Увлекательно, свежо и быстро

    Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

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    Daily Collection Мини-блендер

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    Увлекательно, свежо и быстро

    Компактный блендер со съемной бутылочкой On The Go

    • 350 Вт, 0,6 л
    • Фильтр
    • с компактным измельчителем
    • Бутылочка On the Go
    Удобная дорожная бутылка

    Удобная дорожная бутылка

    Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!

    Блендер мощностью 350 Вт

    Блендер мощностью 350 Вт

    Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.

    Ударопрочный стакан блендера

    Ударопрочный стакан блендера

    Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.

    Блендер с универсальным измельчителем для мягких и твердых ингредиентов

    Блендер с универсальным измельчителем для мягких и твердых ингредиентов

    Универсальный измельчитель дополнит ваш блендер. Он измельчает лук, зелень, орехи и мясо.

    Фильтр для соевого молока и сока без мякоти

    Фильтр для соевого молока и сока без мякоти

    Приготовление соевого молока и фруктового сока без косточек и семян

    Съемный ножевой блок блендера

    Съемный ножевой блок блендера

    Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.

    Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

    Отделение для хранения шнура экономит место на кухне

    Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Можно мыть в посудомоечной машине

    Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.

    • Характеристики дизайна

      Материал корпуса
      АБС-пластик
      Цвет
      Серый с белым
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь
      Материал, из которого изготовлены ножи
      Нержавеющая сталь
      Материал бутылочки
      SAN

    • Аксессуары

      Компактный измельчитель
      Да
      Фильтр
      Да
      Дорожная бутылочка
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      350  W
      Напряжение
      220–240 В
      Частота
      50/60  Hz
      Вместимость кувшина блендера
      0,6  l
      Емкость бутылочки
      0,6  l
      Емкость универсального измельчителя
      350  ml

    • Общие характеристики

      Отделение для хранения шнура
      Да
      Режим скорости
      1
      Съемный ножевой блок
      Да

    Badge-D2C

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