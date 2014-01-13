HR2874/00
Увлекательно, свежо и быстро
Новый мини-блендер Philips поможет приготовить фруктовые напитки, супы, соусы и коктейли, а благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря удобной бутылочке On The Go вы сможете насладиться любимыми напитками где угодно!
Мощность 350 Вт для смешивания и измельчения без усилий.
Кувшин блендера из ударопрочного пластика защищен от повреждений.
Универсальный измельчитель дополнит ваш блендер. Он измельчает лук, зелень, орехи и мясо.
Приготовление соевого молока и фруктового сока без косточек и семян
Для быстрой и эффективной очистки просто извлеките ножевой блок из кувшина.
Благодаря удобной системе хранения шнур блендера можно убрать, что поможет поддержать порядок на кухне.
Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине.
Характеристики дизайна
Аксессуары
Технические характеристики
Общие характеристики
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.